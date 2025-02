© Foto: Unsplash

Die Begeisterung für KI-Aktien ist trotz des DeekSeek-Schocks ungebrochen. Das gilt allerdings auch für die Talfahrt der Anteile von Nvidia-Rivale AMD.Der DeepSeek-Schock sitzt vielen Anlegerinnen und Anlegern noch tief in den Knochen. Tatsächlich setzte die Meldung über ein kostengünstiges KI-Modell vor allem Halbleiterwerte unter Druck - darunter auch Anlegerliebling Nvidia. Dessen Anteile blicken jedoch ungeachtet der jüngsten Verluste noch immer auf ein Plus von 85 Prozent in nur 12 Monaten zurück. Über Kursgewinne in dieser Größenordnung können Anlegerinnen und Anleger von AMD, einem der schärfsten Rivalen des KI-Überfliegers, nur neidisch sein. Die Anteile haben gegenüber dem Stand …