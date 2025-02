Der mit 5,9 Millionen US-Dollar dotierte Fonds unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen und der Transformation ihrer Gemeinschaften

In sechs Schlüsselkategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Globale weiterführende Schulen werden die Gewinner für ihre bahnbrechende Wirkung ausgezeichnet und erhalten die renommierte Auszeichnung

Der Zayed Sustainability Prize (Zayed-Nachhaltigkeitspreis) der Vereinigten Arabischen Emirate, eine Portfolio-Einheit von Erth Zayed Philanthropies, die durch die Förderung innovativer Lösungen für drängende globale Herausforderungen weltweit 400 Millionen Menschenleben beeinflusst hat, hat offiziell den Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für 2026 bekannt gegeben. Anlässlich des 17-jährigen Jubiläums der kontinuierlichen Unterstützung und Stärkung der nächsten Generation von Nachhaltigkeitschampions lädt der Preis kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen ein, ihre Projekte in sechs verschiedenen Kategorien einzureichen: Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Globale weiterführende Schulen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210827738/de/

Zayed Sustainability Prize Opens Global Call for Transformative Solutions (Photo: AETOSWire)

2024 gingen 5.980 Einreichungen aus 156 Ländern ein, was das wachsende internationale Engagement für eine nachhaltige Entwicklung widerspiegelt. Zu Beginn des Einreichungszyklus 2026 möchte der Preis auf dieser Dynamik aufbauen und die einzigartige Gelegenheit am Nexus of Next nutzen, einer dynamischen Konvergenz von technologischer Innovation, menschlichem Einfallsreichtum und strategischer Vision, um den Fortschritt weltweit zu beschleunigen.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, sagte: "Der Zayed Sustainability Prize ehrt die Vision von Scheich Zayed, eine integrative, nachhaltige und humanitäre Entwicklung voranzutreiben. Durch die Unterstützung von Projekten, die neue Technologien nutzen, um das Leben zu verbessern und den Wohlstand in lokalen Gemeinschaften zu fördern, stellt der Preis den Menschen in den Mittelpunkt des Fortschritts und zeigt die Rolle des Nexus of Next bei der Beschleunigung des sozioökonomischen Wachstums weltweit."

Der Preis belohnt die Gewinner jeder Organisationskategorie mit 1 Million US-Dollar, während die Gewinner der Kategorie "Globale weiterführende Schulen", die in sechs Weltregionen unterteilt ist, bis zu 150.000 US-Dollar für die Umsetzung oder den weiteren Ausbau ihres Projekts erhalten können. Diese Mittel haben bereits zu greifbaren Fortschritten und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in gefährdeten Gebieten auf der ganzen Welt geführt, von der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung in Südostasien bis hin zur Verringerung der Ernährungsarmut in Subsahara-Afrika.

Die jüngsten Gewinner des Zayed Sustainability Prize wurden bei einer Preisverleihung in Abu Dhabi in Anwesenheit von S.H. Scheich Mohamed bin Zayed, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, sowie 11 Staatsoberhäuptern und mehreren Ministern und Wirtschaftsführern ausgezeichnet. Diese hochrangigen Gäste wurden Zeuge des Versprechens und der Wirkung jedes einzelnen Gewinners sowie des festen Engagements der VAE, eine Plattform für das Wachstum solcher Lösungen bereitzustellen.

Für den Zyklus 2026 müssen Bewerber in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Klimaschutz nachweisen, dass ihre Lösung den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen in ihren Gemeinden verbessert und dass sie eine langfristige Vision für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen umsetzen können. In der Kategorie "Globale weiterführende Schulen" sollten die Projekte von Schülern geleitet werden und innovative Ansätze zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsherausforderungen aufzeigen.

Um eine breitere Beteiligung von Organisationen und weiterführenden Schulen zu fördern, können Beiträge für den Preis in mehreren Sprachen eingereicht werden, darunter Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch.

Die Bewertung der einzelnen Beiträge für den Preis erfolgt in einem strengen dreistufigen Verfahren. Zunächst werden alle Beiträge einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die Bewertungskriterien des Preises für Wirkung, Innovation und Inspiration erfüllen. Dadurch werden die qualifizierten Beiträge ermittelt und die Auswahl der förderfähigen Kandidaten getroffen. Anschließend werden die Bewerbungen von einem Auswahlausschuss bewertet, der aus kategoriespezifischen Gremien unabhängiger internationaler Experten besteht. Aus dieser Auswahlliste von Kandidaten werden die Finalisten ausgewählt und dann an die Preisjury weitergeleitet, die die Gewinner in allen sechs Kategorien einstimmig wählt.

Die Gewinner des Zayed Sustainability Prize werden bei einer Preisverleihung im Jahr 2026 bekannt gegeben.

Für weitere Informationen und zur Einreichung Ihrer Bewerbung klicken Sie hier.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize, eine Portfolio-Einheit von Erth Zayed Philanthropies, ist die wegweisende Auszeichnung der VAE für innovative Lösungen für globale Herausforderungen.

Als Hommage an das Vermächtnis und die Vision des Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, soll der Preis die nachhaltige Entwicklung weltweit vorantreiben.

Jedes Jahr werden in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools Organisationen und weiterführende Schulen für ihre bahnbrechenden Lösungen für die dringendsten Bedürfnisse unseres Planeten ausgezeichnet.

Durch seine 128 Gewinner in 17 Jahren hat der Preis über 400 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst und Innovatoren dazu inspiriert, ihre Wirkung zu verstärken und eine nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210827738/de/

Contacts:

Tatiana Audi

+447901789 913