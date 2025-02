McDonald's - Aktie steigt trotz Umsatzrückgang im Heimatmarkt

Werbung







Die Aktie des Fast-Food-Konzern kann im frühen Handel an der NYSE um mehr als 4 Prozent zulegen.



McDonald's hat vorbörslich seine Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Der Umsatz für das Quartal betrug insgesamt 6,39 Milliarden US-Dollar, fast unverändert im Vergleich zu den 6,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Gleiches trifft auch für den Gewinn zu, mit 2,02 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,04 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf das ganze Jahr 2024 gerechnet, stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 25,92 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn fiel hingegen um 3 Prozent auf 8,22 Milliarden US-Dollar.



In seinem Heimatmarkt den USA musste McDonald's einen Umsatzrückgang hinnehmen. Grund dafür könnte unter anderem der Ausbruch von Kolibakterien im letzten Oktober sein, der mehreren Kranke und einen Todesfall in den USA verzeichnete. Eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums führte den Ausbruch auf Burger von McDonald's zurück. Daraufhin wechselte McDonald's seine Lieferanten für Zwiebeln, die Zutat die als Ursache für den Ausbruch vermutet wurde. Anfang Dezember wurde der Ausbruch offiziell für vorüber erklärt. Das schwächere Ergebnis im US-Geschäft konnte durch die internationalen Geschäftsbereiche kompensiert werden.



Der Markt reagierte positiv auf die vorgelegten Zahlen. Die McDonald's-Aktie stieg im Handel an der NYSE zwischenzeitlich um fast 5 Prozent auf 308,21 US-Dollar.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC