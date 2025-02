Die Rahmenbedingungen für weiter steigende Aktienkurse verschlechtern sich. Am US-Markt fürchtet man, dass die Trumpschen Strafzölle die Inflation in den USA hochtreiben könnte, was weitere Zinssenkungen verhindert und den Aktienmarkt belastet. Doch Börsianer können hoffen. Denn die Kansas Chiefs haben beim Super Bowl haushoch verloren... Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt. Auf dem Flug zum Super Bowl am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...