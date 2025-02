KI-Hype und kein Ende? Die Analysten von Goldman Sachs sehen das etwas anders. Ein Team unter der Leitung von David Kostin rät dazu, umzuschichten. Der Grund: Eine Anomalie bei den Gewinnen der großen Tech-Werte. "Dies ist das erste Quartal ohne positive Umsatzüberraschungen für die Magnificent Seven seit 2022", schreiben die Analysten.Die großen Tech-Unternehmen haben in den vergangenen Jahren den S&P500 gestützt. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung habe den Rest des S&P in den Schatten gestellt. ...

