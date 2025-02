FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es am Montag trotz der neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf einen Rekord geschafft. Mit 21.945,57 Punkten liegt dieser aber nur hauchdünn über der alten Bestmarke vom Freitag. Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,57 Prozent auf 21.911,74 Punkte.

Damit knüpfte er an seine vor dem Wochenende unterbrochene Gewinnserie an. Seit Jahresanfang hat er mittlerweile um 10 Prozent zugelegt - und das nach einem bereits sehr erfolgreichen Jahr 2024 mit einem Zuwachs von fast 19 Prozent. Erst im Januar hatte der Dax mit 21.000 Punkten die letzte Tausender-Marke genommen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen ging am Montag 1,15 Prozent fester mit 27.283,95 Punkten aus dem Handel.

"Es scheint, als hätten sich die Anleger mit dem Politikstil 'Trump 2.0' nach nur drei Wochen bereits angefreundet. Vielleicht auch, weil aus der Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten zumindest beim Thema Zölle langsam Berechenbarkeit geworden ist", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Bei den Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf alle in die USA eingeführten Stahl- und Aluminiumprodukte handele es sich diesmal nur um einen bestimmten Sektor, von dem Deutschland auch nur begrenzt betroffen sei. "Dies sorgt für mehr Gelassenheit an der Frankfurter Börse als noch vor einer Woche nach Trumps Rundumschlag gegen Kanada, Mexiko und China."/gl/he

DE0008469008, DE0008467416