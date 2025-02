Donald Trump scheint die Börsen nicht mehr schocken zu können: Trotz der Ankündigung von neuen Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium legen die Börsen zum Auftakt in die neue Woche leicht zun. Die neuen Zölle sollen übrigens alle Länder betreffen.Zum Handelsauftakt klettert der Dow Jones um 0,31 Prozent auf 44.441,74 Punkte, nachdem er am Freitag um ein Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewinnt am Montag 0,74 Prozent auf 6.070,35 Zähler. Der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...