XETRA-SCHLUSS/DAX trotz neuer US-Zölle auf Allzeithoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Von einem Schock nach der Ankündigung neuer US-Zölle konnte keine Rede sein. Die Anleger warteten zunächst ab. So ist noch nicht klar, welche Zölle die USA zukünftig in welcher Höhe gegenüber wem erheben werden. US-Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende zunächst Zölle auf alle US-Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent an, zudem sollen weitere Zölle gegenüber Ländern in der ersten Wochenhälfte bekannt gegeben werden. "Der Markt ist etwas ermüdet von den ständigen Ankündigungen", so ein Händler. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 21.912 Punkte, bei 21.946 wurde ein neues Allzeithoch markiert.

Stahl- und Rohstoffaktien reagierten entspannt auf die angekündigten neuen US-Strafzölle. Auch bei der ersten Präsidentschaft sei Trump nach Gegenmaßnahmen der EU verhandlungsbereit gewesen und das Thema abgemildert worden, hieß es im Handel. Dazu werde wie erwartet genau nach Handelsströmen differenziert, wo viele Europäer nicht vom Export in die USA abhingen. Für Klöckner ging es zwar 1,5 Prozent nach unten, Salzgitter schlossen aber unverändert und die Aktie von Thyssenkrupp ging sogar 1 Prozent fester.

Merck soll Interesse an Springworks Therapeutics haben

Merck gingen 3,7 Prozent tiefer aus dem Handel. Hintergrund war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Danach soll der Pharmakonzern ein Auge auf den US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics geworfen haben. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte ein Deal in den kommenden Wochen unterzeichnet werden. Die genauen Konditionen seien aber noch nicht bekannt. Springworks Therapeutics machten einen Sprung von mehr als 30 Prozent. Die Marktkapitalisierung vor den heutigen Aufschlägen lag bei rund 3 Milliarden Dollar. Eine Übernahme dürfte also kein Schnäppchen werden.

Qiagen gaben weiter nach und verloren zu Wochenbeginn 1,7 Prozent. Der Diagnostikanbieter hatte in der vergangenen Woche zwar ordentliche Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt, der Ausblick fiel allerdings etwas verhalten aus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.911,74 +0,6% +10,17% DAX-Future 22.008,00 +0,7% +10,16% XDAX 21.919,18 +0,8% +10,54% MDAX 27.283,95 +1,1% +6,61% TecDAX 3.802,68 +0,5% +11,32% SDAX 14.684,16 +0,5% +7,20% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,46 +2 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 3.222,3 54,3 68,7 MDAX 40 8 2 456,9 23,3 35,2 TecDAX 17 12 1 951,1 18,8 18,6 SDAX 37 27 6 97,7 8,5 8,1 ===

