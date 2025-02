Ethereum-Kurs am Scheideweg: Massive Short-Positionen treffen auf technische Unterstützung

Der Ethereum-Kurs befindet sich Anfang 2025 an einem kritischen Punkt, nachdem bereits Kursverluste von etwa 20 Prozent zu verzeichnen waren. In den letzten 24 Stunden hat sich der Trend mit einem weiteren Rückgang von 1,5 Prozent fortgesetzt, doch technische Analysten sehen möglicherweise eine Trendwende voraus.

Technische Analyse deutet auf wichtige Unterstützungszone hin

Der aktuelle Kurs nähert sich einer entscheidenden Unterstützungszone, die als stabile Basis für zukünftige Aufwärtsbewegungen dienen könnte. Chartanalysen zeigen, dass der Preis sich in einem ansteigenden Kanal bewegt, wobei zwei parallele Trendlinien als dynamische Widerstands- und Unterstützungsniveaus fungieren.

Der Analyst Ali Martinez richtet dabei den Fokus besonders auf den Bereich um 2.600 US-Dollar. Sollte der Kurs dieses Niveau halten können, prognostiziert er einen möglichen Aufschwung in Richtung 3.000 oder sogar 4.000 US-Dollar.

Rekordverdächtige Short-Positionen könnten für Überraschung sorgen

Spekulanten haben derzeit die größte Short-Position in der Geschichte von Ethereum aufgebaut, was ein stark negatives Marktsentiment signalisiert. Diese massive Wette gegen den Kurs könnte sich jedoch als zweischneidiges Schwert erweisen.

Ein antizyklischer Ansatz könnte in dieser Situation besonders interessant sein. Wenn der Kurs entgegen den Erwartungen nicht weiter fällt, könnte ein sogenannter Short Squeeze ausgelöst werden, bei dem Panikkäufe zu einem rasanten Preisanstieg führen.

MIND of Pepe: KI-basierte Alternative zu Ethereum im Presale

Ein neues Projekt namens MIND of Pepe hat bereits über 5,6 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. Das System basiert auf einem selbstlernenden KI-Agenten, der Daten aus verschiedenen Quellen sammelt und in Echtzeit analysiert.

Der MIND-Token dient dabei als Utility Token, der Investoren Zugang zu exklusiven Marktanalysen und strategischen Insights gewährt. Die Tokenomics sieht vor, dass ein signifikanter Anteil in die Weiterentwicklung des KI-Systems fließt, während auch Anreizprogramme und Börsen-Listings unterstützt werden.

