XRP vor wichtiger Entscheidung: Technische Analyse deutet auf kritische Preismarken hin

Der Kryptowährung XRP steht aktuell vor entscheidenden Preisniveaus, die über die weitere Kursentwicklung bestimmen könnten. Während der Markt von starken Schwankungen geprägt ist, richten Analysten ihre Aufmerksamkeit besonders auf wichtige technische Marken.

21 EMA als wegweisende Marke für den weiteren Kursverlauf

Der bekannte Krypto-Analyst EGRAG CRYPTO identifiziert in seiner aktuellen Analyse auf dem 12-Stunden-Chart die 21 EMA bei 2,67 US-Dollar als entscheidende Marke. Ein Schlusskurs oberhalb dieses Levels könnte den Weg für einen neuen bullischen Trend ebnen.

Der nächste große Widerstand wartet bei 2,81 US-Dollar, exakt am 0,702 Fibonacci-Retracement. Diese technische Marke gilt als kritischer Punkt für einen möglichen Richtungswechsel. Die aktuelle Marktsituation wird zusätzlich durch neue Handelszölle der Trump-Administration belastet, wodurch der Kurs derzeit um die 2,44 US-Dollar-Marke kämpft.

Solaxy als Alternative zum volatilen Kryptomarkt

Während XRP und der gesamte Kryptomarkt starken Schwankungen ausgesetzt sind, wenden sich viele Investoren alternativen Projekten wie Solaxy ($SOLX) zu. Der Token befindet sich derzeit im Presale und hat bereits Investitionen von über 19 Millionen US-Dollar angezogen.

Das Projekt zielt darauf ab, die Engpässe der Solana-Blockchain durch Layer-2-Technologien zu lösen. Mit Staking-Renditen von über 210 Prozent und einer bevorstehenden Preiserhöhung in weniger als einem Tag bietet sich Anlegern die Möglichkeit, noch vor dem offiziellen Handelsstart von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren.

