Die Meta-Aktie zeigte sich am Montagnachmittag im NASDAQ-Handel weitgehend stabil und notierte bei 714,47 USD. Im Tagesverlauf bewegte sich das Papier in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 711,33 USD und 721,20 USD, wobei der Handelstag mit einem Eröffnungskurs von 718,56 USD begann. Mit einem beachtlichen Handelsvolumen von über 547.000 Aktien demonstrierte der Titel weiterhin das starke Interesse der Anleger. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich, die sich in der Nähe des 52-Wochen-Hochs von 725,01 USD widerspiegelt - lediglich 1,45 Prozent unter diesem Höchststand.

Fundamentaldaten überzeugen Analysten

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens unterstreichen die robuste Position am Markt. Im vergangenen Quartal konnte Meta einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen, mit einem Ergebnis je Aktie von 8,24 USD gegenüber 5,46 USD im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von 20,63 Prozent auf 48,39 Milliarden USD äußerst positiv. Diese starke Performance spiegelt sich in den Analysteneinschätzungen wider, die im Durchschnitt ein Kursziel von 718,00 USD prognostizieren. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 25,21 USD, was die optimistische Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung untermauert.

Anzeige

Meta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Meta-Analyse vom 10. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...