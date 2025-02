Gefälschte Memecoins bereiten Sorgen, Meme Index bietet bessere Alternative

Der Vorverkauf des vielversprechenden Meme Index hat innerhalb von nur etwas mehr als einem Monat bereits 3,5 Mio. USD eingeworben. Denn die Anleger haben ein großes Potenzial in der Kombination einer der erfolgreichsten Anlageklassen mit einem der gefragtesten Kryptosektoren erkannt.

Dabei soll das Projekt seinen Anlegern einen neuen Ansatz bereitstellen, um in Memecoins zu investieren. Bei diesen hat es sich zudem um den größten Trend des vergangenen Jahres gehandelt, was sich unter anderem an Coins wie Pepe gezeigt hat. Denn dieser ist seit seinem Allzeittief um 91.483.453 % gestiegen.

Allerdings hat der Start der Memetoken von Donald und Melania Trump bei einigen Investoren Sorgen über eine zunehmende Verbreitung von betrügerischen Coins aufkommen lassen. So gibt es zahlreiche Kopien dieser Memetoken, welche über Launchplattformen wie Pump.Fun gestartet wurden. Diese versuchen, die Anleger auf eine falsche Spur zu locken, was auch nicht selten funktioniert.

Meme Index will nun eine Alternative bereitstellen, damit Anleger nicht mehr so leicht auf Betrüger hereinfallen. Erreicht werden soll dies über die Kontrolle der Community, welche die Auswahl der Memecoin-Fonds bestimmt. Somit sollen die schlechten Coins leichter von der Gemeinschaft aussortiert werden.

Damit Interessierte Zugang zu den strategischeren Investments erhalten, brauchen sie für die Käufe der Fondsanteile den nativen $MEMEX-Coin. Dieser wird derzeit noch im Fundraising mit einem Rabatt für einen Preis in Höhe von 0,0160352 USD angeboten. Jedoch wird schon in den nächsten 16 Stunden die nächste Preiserhöhung erfolgen.

Donald Trump erhält von über 700 Memecoins AirDrops

Die Einführung der beiden Memecoins $TRUMP und $MELANIA war ein richtungsweisendes Ereignis für die Kryptoindustrie. Denn somit wurde eine zunehmende Akzeptanz der Kryptowährungen signalisiert, wobei rund die Hälfte der Käufer vorher noch nie etwas mit digitalen Assets zu tun hatte.

Daraufhin wurde eine Vielzahl neuer Memecoins gestartet, welche das Kapital von den Originalen abschöpfen wollten. Laut der Financial Times sollen rund 736 Imitate und Spam-Coins in diesem Zusammenhang erstellt und an die Wallet von Donald Trump gesendet worden sein.

Es wird vermutet, dass diese somit vortäuschen wollten, dass sie von dem US-Präsidenten unterstützt werden und es sich um legitime Coins handelt. Zudem gab es 192 Memecoins, welche nach ihm und seinen unterschiedlichen Familienmitgliedern benannt wurden. Bei 167 von ihnen handelt es sich um Imitate und 67 enthalten sogar das Wort "official".

Anzahl der gefälschter Memecoins der Trump-Familie ohne "Trump" und "Donald Trump" | Quelle: Financial Times

Allerdings haben sich die Memecoin-Entwickler nicht nur auf diese gestürzt. Ebenso wurde Elon Musk ins Visier genommen und 35 Coins mit "Elon" oder "Musk" herausgegeben. Sie thematisieren seine Rolle als Geschäftsführer von Tesla und Berater von Trump.

Einerseits hat $TRUMP gezeigt, dass neue Memetoken schnell bedeutende Werte auf einer Blockchain schaffen können. Andererseits verdeutlicht das Beispiel auch, dass viele andere diese Erfolgreichen als Sprungbrett für ihre eigenen Kopien und Betrügereien nutzen.

Eine Alternative sind hingegen die dezentralen Memecoin-Fonds von Meme Index, bei denen die Gemeinschaft nur die besten Coins aufnimmt. Diese werden in einem Investitions-Pool zusammengefasst, um das Risiko zu verringern.

Meme Index ist ein gemeinschaftlich verwaltetes Projekt

Meme Index umfasst vier verschiedene Indizes, mit denen die Anleger praktisch und strategisch diversifizieren können. Die Zusammensetzung ändert sich flexibel durch die regelmäßigen Abstimmungen der Community. Somit kann das Risiko durch eine Streuung des Investments verringert werden.

Das Projekt startet mit den vier Memecoin-Fonds: Titan Index, Moonshot Index, Midcap Index und Frenzy Index. Von diesen sind die Titanen die etabliertesten und somit sichersten Coins mit Marktkapitalisierungen über 1 Mrd. USD. Für das geringere Risiko müssen aber auch Abstriche bei der Rendite gemacht werden, da diese nicht mehr so stark wie zu Beginn steigen können.

Auf dem Sprungbrett in den Titan Index befindet sich die Coin aus dem Moonshot Index, deren Bewertungen sich zwischen 250 Mio. USD und 1 Mrd. USD bewegen. Eine Stufe darüber ist der Midcap Index mit Assets zwischen 50 Mio. USD und 250 Mio. USD. Die riskanteste und potenziell rentabelste Option stellt der Frenzy Index dar, in welchen primär Coins unter 50 Mio. USD zu finden sind.

Letztendlich entscheidet die Community von Meme Index über die exakte Zusammensetzung der Fonds. Somit sind die Vorgaben nicht in Stein gemeißelt und können auch auf Wunsch dieser geändert werden. Dabei gewährt jeder Coin seinen Inhaber eine Stimme bei den Abstimmungen der DAO.

Mithilfe der Schwarmintelligenz können leichter die betrügerischen Memecoins aussortiert und die Anleger geschützt werden. Durch die Vermeidung unnötiger Verluste und Auswahl der besseren Coins lässt sich zudem tendenziell die Rendite steigern.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1887719471487590853

Meme Index löst Begeisterung in der Krypto-Community aus

Meme Index führt erstmalig Memecoin-Fonds ein, um dem wachsenden Interesse der Anleger nach mehr Sicherheit und Strategie gerecht zu werden. Somit sollen Lösungen geboten werden, welche die Anleger vor den Täuschungen bewahren.

Dies ist auch der Grund für die Partnerschaft mit der Best Wallet, die das Projekt nach dem umfangreichen und präzisen Screening für die vielversprechendsten Coins unter die Rubrik "Upcoming Tokens" aufgenommen hat.

Ebenso hat Meme Index bei einigen Krypto-Influencern Begeisterung hervorgerufen. Einer von ihnen ist Crypto Gainer, der in seinem Video einen Kauf in Höhe von 94.000 USD zeigt. Aber auch KryptoNeed geht der Frage nach, ob er ein Potenzial für einen Pump mit 100x bietet.

Hinzu kommen zahlreiche Krypto-Nachrichtenagenturen, welche dem $MEMEX-Coin ein Steigerungspotenzial von 10x in Aussicht gestellt haben. Vergleicht man dies mit denen von anderen Kryptowährungen und berücksichtigt die bedeutende Chance, so scheint dies möglich. Schließlich kommt dem Coin eine zentrale Rolle im Ökosystem für die Investments und Abstimmungen zu.

So können Sie in Meme Index investieren

Zunächst einmal benötigen Sie den $MEMEX-Coin, welcher derzeit ausschließlich über die Website gekauft werden kann. Mit dieser muss eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbunden werden, um den Coin mit USDT, ETH, BNB oder einer Bankkarte zu kaufen.

Zudem lassen sich die $MEMEX-Token bereits staken, um ein passives Einkommen in Höhe von 648 % pro Jahr zu verdienen.

Die Smart Contracts wurden sowohl von den Kryptosicherheitsexperten von Coinsult als auch SolidProof überprüft, um eine höhere Sicherheit zu bieten.

Verpassen Sie nicht die neuesten Ankündigungen von Meme Index in den sozialen Medien von Telegram und X.

Jetzt Meme Index entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.