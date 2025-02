NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 155 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erträge hätten ihren Tiefpunkt erreicht und der Umsatz dürfte sich erholen, schrieb Analyst Andrei Andon-Ionita in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einigen schwierigen Jahren liege der Schwerpunkt wieder auf Kosten, Liquidität und Rendite, hieß es weiter nach der Zahlenvorlage des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 11:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693