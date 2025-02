DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

HWWI-Rohstoffpreisindex setzt Aufwärtstrend fort

Der Rohstoffpreisindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) hat in den letzten Monaten einen deutlichen Anstieg verzeichnet und setzte damit die steigende Tendenz seit Oktober fort. In den drei Berichtsmonaten November bis Januar stieg der Index um jeweils 1,3 Prozent, 1,4 Prozent und 4,9 Prozent. Im Januar lag der Index um 14 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Institut mitteilte.

US-Strafzölle auf Stahlimporte kommen zur Unzeit

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl hat nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump von der Europäischen Union (EU) eine rasche und geeinte Reaktion gefordert. Notwendig sei jetzt eine schnelle und konsequente Anpassung der Schutzmaßnahmen, der sogenannten EU-Safeguards. Die Zoll-Ankündigung treffe die Stahlindustrie in Deutschland und in der Europäischen Union in mehrfacher Hinsicht "zur Unzeit", sagt Gunnar Groebler, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Lagarde: Handelsspannungen machen Inflationsausblick unsicherer

Die Europäische Zentralbank (EZB) geht nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr auf 2 Prozent sinken wird. In einer Rede im Europäischen Parlament warnte Lagarde allerdings, dass höhere Importzölle den Inflationsausblick trüben könnnten. "Die Inflation dürfte im Laufe dieses Jahres zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zurückkehren, wofür sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken bestehen. Größere Reibungen im Welthandel würden die Inflationsaussichten im Euroraum unsicherer machen", sagte sie. Die EZB werde einen datenabhängigen Ansatz verfolgen und von Sitzung zu Sitzung über die angemessene geldpolitische Ausrichtung entscheiden.

USA

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Dez revidiert auf 109,23 von 109,70

