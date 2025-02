The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2025ISIN NameES0105015012 LAR ESP.RE.EST.SOCIMI EO2GB00BH4JR002 LOUNGERS PLC LS1NO0010941925 NORSK RENEWABLES NK -,01SE0006261038 HARM REDUCTION GROUP ABUS3789734080 GLOBALSTAR INC. DL -,0001US86614U1007 SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01US92765F1084 VIRACTA THERAP.I.DL-,0001