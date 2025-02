Die Aktie des Pharmaunternehmens Roche verzeichnete am Handelstag eine moderate Aufwärtsbewegung und schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier ein Hoch von 289,80 CHF, was die robuste Position des Unternehmens am Markt unterstreicht. Die positive Entwicklung wurde durch eine optimistische Einschätzung von Bernstein Research gestützt, die dem Pharmariesen vielversprechende Perspektiven attestiert. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Geschäftsentwicklung von Roche widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Expertengemeinschaft sieht für die Roche-Aktie weiterhin Entwicklungspotenzial und prognostiziert einen durchschnittlichen Zielkurs von 282,71 CHF. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 20,69 CHF. Die Dividendenaussichten gestalten sich ebenfalls positiv, mit einer erwarteten Ausschüttung von 9,96 CHF je Aktie im kommenden Jahr, was eine leichte Steigerung gegenüber der aktuellen Dividende von 9,70 CHF darstellt.

