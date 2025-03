© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Alibaba revolutioniert mit seinem neuen KI-Modell QwQ-32B die Technologiebranche! Trotz minimaler Daten erreicht es Spitzenleistungen, die Aktien schießen in die Höhe.Alibaba hat mit der Einführung seines neuen Open-Source-KI-Modells QwQ-32B, das mit nur 32 Milliarden Parametern vergleichbare Leistungen wie das deutlich größere R1-Modell von DeepSeek erbringt, einen signifikanten Sprung in der KI-Technologie gemacht. Dieser erzielte Durchbruch hat am Donnerstag zu einem starken Anstieg der Alibaba-Aktien in Hongkong geführt. Die Titel stiegen um mehr als 8 Prozent. Das Modell wird über den Chatbot-Dienst Qwen Chat zugänglich gemacht und hat in Benchmark-Tests seine Kompetenz in Bereichen …