Stehen chinesische Technologieaktien unmittelbar vor einem Comeback? Nachdem die US-Regierung signalisiert hat, schon bald wieder Exportlizenzen für KI-Chips zu vergeben, sind KI-Werte aus dem Reich der Mitte am Dienstag durchgestartet. Mittendrin: Alibaba, dessen Aktie jetzt wieder an Fahrt aufnehmen könnte.

Alibaba: Erst stark angefangen, dann stark nachgelassen ...

Stark in das neue Jahr gestartet bildete die Alibaba-Aktie im Bereich von 140 bis 150 US-Dollar ein markantes Top. Anschließend kam es, befeuert durch die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA, zu einem Kurseinbruch, der zeitweise sogar die 200-Tage-Linie getestet hat.

In den vergangenen Wochen lieferten sich Bullen und Bären ein Kräftemessen, ein neuer Trend ist daraus jedoch nicht hervorgegangen. Genau das könnte sich nach der starken Vorstellung am Dienstag ändern, denn das Plus von 8,1 Prozent hat für signifikante Verbesserungen im Chart der Aktie gesorgt.

... doch jetzt könnte es für Alibaba wieder bergauf gehen

Erstens ist der Alibaba-Aktie mit dem Kursanstieg der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie gelungen, die eine wichtige Unterstützung und eine für langfristige Trends vielbeachtete Marke darstellt. Gleichzeitig aus dem Weg geräumt wurde damit auch der bei 110,00 US-Dollar verlaufende Horizontalwiderstand.

Dazu kommt zweitens, dass Alibaba den Abwärtstrendkanal der vergangenen Wochen verlassen hat und einen Ausbruch nach oben andeutet. Damit könnte die Konsolidierung als bullishe Auflösung einer Flaggenformation verstanden werden, was sich mittelfristig für weitere Kursgewinne verbürgen dürfte.

Technische Verbesserungen und erste Entspannungssignale

Im Bereich von 118,00 bis 120,00 US-Dollar ist jedoch mit erheblichem Widerstand zu rechnen. Hier verläuft eine weitere horizontale Linie sowie gleichzeitig der Durchschnitt der vergangenen 50-Tage. Es dürfte also einiges an Rückenwind benötigen, um zu Notierungen nachhaltig über diesem Bereich zu gelangen.

Ein solcher zeichnet sich aber in der technischen Indikation ab. Während der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Tageswert von 57 Punkten eine positive Dynamik anzeigt, liegt der Trendstärkeindikator MACD zwar noch unter seiner Nulllinie, was streng genommen einen Abwärtstrend der Aktie anzeigt.

Da er sich jüngst über seine Signallinie schieben konnte, deutet das auf ein Nachlassen der zuletzt beobachteten Abwärtsdynamik hin, was ein erstes Entspannungssignal ist. Bereits im April genügte ein solches Crossing für die Fortsetzung einer zuvor begonnenen Erholung. Angesichts der zaghaften Aufwärtstrends sowohl im RSI als auch im MACD dürfte sich das jetzt wiederholen.

Fazit: Chance-Risiko-Verhältnis begünstigt Wetten zur Oberseite

Gelingt der nachhaltige Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal sowie das Überwinden des unmittelbar bevorstehenden Widerstandsbereichs, dürfte die Bahn bis 130,00 US-Dollar und anschließend auch bis zu den bisherigen 52-Wochen-Hochs frei sein.

Sollte die Aktie hingegen zurücksetzen, müssen die Käuferinnen und Käufer bei 110,00 US-Dollar erneut Interesse zeigen, um ein Abrutschen auf 100,00 US-Dollar und eine mögliche bearishe Auflösung der Flaggenformation zu verhindern. Mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen sind die Bullen jedoch klar im Vorteil.

Jetzt bis zu +150 Prozent rausholen!

Anlegerinnen und Anleger, die auf eine fortgesetzte Erholung und einen neuen Aufwärtsimpuls setzen wollen und dabei auf die Dividendenrendite in Höhe von 1,7 Prozent verzichten können beziehungsweise sich die Chance auf eine Überrendite sichern wollen, können das mit dem Call-Optionsschein MM01P4 tun.

Dieser verfügt über einen Basispreis von 105,00 US-Dollar, ist zum Start der Position also bereits im Geld, was Zeitwertverluste und die Totalverlustgefahr reduziert, und eine Laufzeit bis zum 16. Januar 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,3. So kann eine Rendite von bis zu 150,0 Prozent erzielt werden, falls Alibaba bis spätestens zum Laufzeitende die Egalisierung der bisherigen Jahreshochs gelingt. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte Alibaba zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 105,00 US-Dollar notieren, verfällt MM01P4 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um einen solchen zu vermeiden, sollte die Position verkauft werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die Unterstützung bei 100,00 US-Dollar fällt.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.