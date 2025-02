Delivery Hero thront der MDAX-Spitze. Das überrascht, war das Papier in den vergangenen Monaten kaum gefragt bei Anlegern. An der Börse wird jedoch darauf verwiesen, dass die Aktie den Sprung über die 21-Tage-Linie geschafft hat. Doch wenn man etwas über den MDAX hinaus ins europäische Ausland blickt, dann stoßen auch die Branchenkollegen Just Eat Takeaway und Deliveroo auf Kaufinteresse, wie die Kursgewinne von 2,9 beziehungsweise 1,3 Prozent zeigten.Die Schweizer Großbank UBS rät bei Delivery ...

