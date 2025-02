Deutschland taumelt in der Weltwirtschaft - schneller und brutaler als je zuvor. Während in den USA eine beispiellose Aufbruchstimmung herrscht, herrscht hierzulande Resignation. "Die Industrieproduktion bricht ein, Unternehmen kapitulieren, und die Politik schaut zu", warnt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Im Interview kritisiert er die Bundesregierung scharf: Fehlender Reformwille, überbordende Regulierung und eine Standortpolitik, die seit zwei Jahrzehnten im Rückwärtsgang ist. "Wir brauchen ein Reformprogramm, mindestens doppelt so groß wie die Agenda 2010 - und zwar jetzt", fordert Hellmeyer. Ob Friedrich Merz das Ruder herumreißen könnte - Hellmeyer bleibt skeptisch: "Die Realität muss endlich anerkannt werden." Während Länder wie die USA auf Leistung setzen, droht Deutschland weiter zurückzufallen. Der Wirtschaftsexperte fordert nicht nur mutige Reformen, sondern auch eine offene Debattenkultur - ohne ideologische Brandmauern.