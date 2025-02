© Foto: Michael Kappeler/dpa

Trotz der Stimulus-Rallye im vergangenen Jahr haben chinesische Aktien seit Jahren unterperformt. Genau darin liegt die Chance, sagt ein Investment-Manager.Der MSCI China liegt auf 12 Monatssicht 20 Prozent im Plus. Eine ordentliche Performance, die sich jedoch im langfristigen Chart wieder relativiert. Denn auf Sicht von drei Jahren haben Anleger mit dem beliebten Korb an China Aktien rund 17 Prozent verloren. Logisch also, dass viele Anleger skeptisch sind, ob das Land seine strukturellen Probleme in den Griff kriegen kann. Die Zurückhaltung der Investoren gegenüber China könnte sich als Fehlentscheidung erweisen. meint zumindest Andrew Swan, Leiter der Asien-Ex-Japan-Aktien bei der …