Krypto News: Könnte morgen der Tag für XRP & Solana sein? Gerüchte im Umlauf!

Die Gerüchteküche im Kryptospace brodelt einmal wieder. Dieses Mal geht es allerdings nicht um Pump.Fun und den Token, den die Plattform vielleicht launchen könnte. Dieses Mal drehen sich die Gerüchte mehr um XRP und Solana. Es sind nämlich Informationen durchgesickert, dass Solana und XRP Futures bald handelbar sein könnten. Bis jetzt ist allerdings noch nicht bekannt, ob die Futures schon eine SEC Zulassung bekommen haben. Da Anlageprodukte üblicherweise erst am Tag nach ihrer Genehmigung gehandelt werden, bleiben einige Marktteilnehmer vorsichtig und skeptisch gegenüber einer möglichen Zulassung. Vor einigen Wochen wurde eine angebliche Testseite der US-Derivatebörse CME geleakt, auf der (vermeintlich) eine Ankündigung für Solana und XRP Futures zu finden war, was allerdings fast umgehend dementiert wurde.

Erst der Future, dann der ETF?

Futures-basierte ETFs kommen in den USA oft vor Spot-ETFs auf den Markt und Solana und XRP gelten als heiße Kandidaten für einen Spot ETF. In der Vergangenheit war die US-Börsenaufsicht SEC bei den Spot-ETFs besonders vorsichtig, da diese direkt an den zugrunde liegenden Vermögenswert (z. B. Bitcoin) gebunden sind. Die Behörde befürchtete Marktmanipulationen, mangelnde Transparenz und unzureichenden Anlegerschutz. Die Bitcoin Spot ETF wurden nach jahrelangem Kampf genehmigt - und entwickelten sich innerhalb von kürzester Zeit zum Verkaufsschlager. Futures hingegen sind bereits reguliert. Bitcoin- und andere Krypto-Futures werden an regulierten Börsen gehandelt. Sie unterliegen der Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wodurch die Akzeptanz gegenüber der SEC erleichtert wird. Diese Anlagevehikel investieren in Kontrakte, die auf den Kurs eines Assets wetten, anstatt dieses direkt zu halten. Dadurch umgehen sie einige der Bedenken, die die SEC bisher gegenüber Spot-ETFs geäußert hat. Allerdings hofft die Krypto-Community, dass die neue Führung der SEC, die unter der neuen Regierung installiert wird, kryptofreundlicher eingestellt sein könnte. Last but not least noch ein Blick in die Vergangenheit: Bei anderen Anlageklassen, wie Gold, gab es ebenfalls zuerst Futures-ETFs, bevor Spot-ETFs zugelassen wurden. Eventuell könnte sich dieses Muster auch bei Solana und XRP wiederholen.

Solaxy: Die Layer-2-Revolution für Solana

In der Vergangenheit hat Solana allerdings traurige Berühmtheit als das Netzwerk erlangt, das ständig ausfällt. Sage und schreibe 12-mal fiel die Blockchain schon aus.- und genau hier setzt Solaxy an. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Layer 2. Der allerersten auf Solana. Während Layer-2-Technologien bei Ethereum längst Standard sind, bringt Solaxy dieses Prinzip nun in das Solana-Ökosystem. Das Projekt entlastet die Solana-Blockchain, indem es Transaktionen auslagert, diese effizient bündelt und erst dann in einem einzigen Abrechnungsprozess zurückführt. Das Ergebnis? Geringere Netzwerkauslastung, schnellere Transaktionen und reduzierte Gebühren.

Doch Solaxy kann weit mehr: Die Plattform bietet Entwicklern die Möglichkeit, leistungsstarke dezentrale Anwendungen (dApps) zu bauen und neue Token - einschließlich der beliebten Meme-Coins - auf den Markt zu bringen. Dank der modularen Architektur bleiben Performance und Skalierbarkeit selbst bei hoher Auslastung erhalten. Off-Chain-Transaktionen sorgen dafür, dass das System reibungslos funktioniert - selbst dann, wenn das Netzwerk unter Hochdruck steht.

SOLX: Das Herzstück von Solaxy

Der native Token SOLX ist das Rückgrat von Solaxy und läuft sowohl auf Ethereum als auch auf Solana. Dadurch verbindet das Projekt die Schnelligkeit und Effizienz von Solana mit der Liquidität und etablierten Infrastruktur von Ethereum.

Aktuell befindet sich SOLX im Presale. Wer frühzeitig einsteigen möchte, kann SOLX über eine kompatible Wallet (z. B. Best Wallet) kaufen. Der aktuelle Preis liegt bei 0,00163 US-Dollar pro Token, Zahlungen sind in ETH, USDT oder per Kreditkarte möglich. Ein weiteres Highlight: SOLX bietet eine Staking-Funktion mit einem APY von 211 % - eine spannende Option für Investoren, die ihre Rendite maximieren möchten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.