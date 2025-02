COOKIE-Kurs-Prognose: Kann KI-Daten-Layer durch eigenen Agenten 8x steigen?

Zu einem der größten Tagesgewinner gehört Cookie DAO, dass seinen Wert um 60,36 % steigern konnte. Welche Katalysatoren ihn in der letzten Zeit angetrieben haben und ob er wirklich bald schon um 8x an Wert gewinnen könnte, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

Cookie DAO startet eigenen KI-Agenten Agent Cookie

Während sich andere Krypto-Datenaggregatoren wie CoinMarketCap und CoinGecko dem breiten Kryptomarkt widmen, hat sich Cookie DAO auf den Kryptosektor der KI-Agenten spezialisiert.

Bisher handelt es sich zwar noch um ein kleines Projekt mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen, dennoch bieten diese hilfreiche Einblicke für die Investoren. Somit konnte es zum führenden Anbieter in dieser Hinsicht werden.

Allerdings soll es sich bei Cookie DAO um wesentlich mehr als nur eine Datenplattform handeln. Stattdessen können auch andere Anwendungen und KI-Agenten von den Inhalten der Plattform profitieren.

KI-Agenten-Kategorien von Cookie DAO | Quelle: Cookie.Fun

Darüber hinaus wurde am 31. Januar nun eine eigene Entwicklung in diesem Bereich mit dem Namen Agent Cookie gestartet. Diese kann sich auch die eigene Datenbank zunutze machen und ist etwas mit dem von Messari zum X-Profil des vergangenen Jahres ausgezeichneten Aixbt vergleichbar.

Zudem berichtet dieser regelmäßig über die Entwicklungen der eigenen Website Cookie.Fun, wenn beispielsweise neue KI-Agenten hinzugefügt wurden oder wie sich dieser Kryptosektor zuletzt entwickelt hat.

Laut einem seiner Beiträge zielt er darauf ab, zum fortschrittlichsten KI-Agenten der Kryptoindustrie zu werden. Somit soll er Prognosen mit einer besonderen Präzision ermöglichen sowie es mit 2.000 Abonnenten unter die Top 3 des Mindshares schaffen.

Welches Potenzial hat Agent Cookie für den $COOKIE-Coin?

Zum jetzigen Zeitpunkt soll der KI-Agent erst 7 % des Datenschwarms von Cookie verarbeiten. Dieser setzt sich aus unterschiedlichen Agenten zusammen, welche verschiedene Datenquellen berücksichtigen.

Zu ihn zählt unter anderem Agent Inookie, welcher die Marktkapitalisierung und die Positionierungen überwacht. Chookie ist hingegen für die Charttransformation und die Erstellung von ansprechenden Grafiken zuständig.

Agent Cookie (@agentcookiefun) deploying its swarm to extract a data-backed response about the significance of "RSI" https://t.co/07EfQCAOSp pic.twitter.com/zXX4PkwjZb - Cookie DAO (@cookiedotfun) February 10, 2025

Hinzu kommt der Agent Xookie, welcher sich auf das Sentiment auf X fokussiert, indem er alle Unterhaltungen im Kryptoraum überwacht, um die neuesten Trends herauszufinden. Ein weiterer Agent ist Lookie, welcher nach ausführbaren Einblicken auf der Suche ist.

Ergänzt werden sie von Qookie, der Informationen von Web3-Projekten akkumuliert, um frühzeitig Möglichkeiten aufzuzeigen. Ebenso gibt es den KI-Agenten Kookie, der das Verhalten von qualitativen Abonnenten überwacht, um diese Daten bei den Analysen zu berücksichtigen.

Überwachen lassen sie sich über das entsprechende Dashboard der Website. Dort kann die Entwicklung des Schwarms mit den verschiedenen Datenpunkten und analytischen Prozessen zurückverfolgt werden.

COOKIE-Kurs-Prognose: Wie weit kann Cookie DAO noch steigen?

Bisher lassen die Ergebnisse von Agent Cookie im Vergleich zu Aixbt noch etwas zu wünschen übrig. Zudem entstehen immer mehr Konkurrenten, sodass der Wettbewerb für den $COOKIE-Coin weiter zunimmt.

Dennoch bietet sein Fokus auf KI-Agenten-Daten eine spannende Nische, auch wenn viele dieser Coins ungefähr so seriös wie Memecoins ohne Utility sind. Zudem handelt es sich bei Cookie um den Marktführer in dieser Hinsicht, was die Chance noch einmal vergrößert.

Allerdings bleibt die Frage, wie stark der $COOKIE-Coin davon profitieren kann. Denn bisher stehen die meisten Funktionen vermutlich aufgrund von Marketingaspekten kostenlosen zur Verfügung. Zudem bieten die Premium-Features nur wenige zusätzliche Vorteile.

COOKIE-Chart | Quelle: DEXtools

Mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung in Höhe von 251,62 Mio. USD hat Cookie zudem schon eine sportliche Bewertung angenommen, auch wenn sie bei den sich im Umlauf befindlichen Coins nur bei 91,42 Mio. USD liegt.

Bereits zuvor hat $COOKIE Bewertungen von rund 200 Mio. USD erreicht, was mehr als doppelt so hoch war. Bei seinem Konkurrenten Aixbt waren es hingegen schon mehr als 750 Mio. USD, was einem Kursgewinn von 8,2x entsprechen würde.

Derzeit sind es bei ihm hingegen auch nur 232,42 Mio. USD, was für $COOKIE 2,5x wären. Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Qualität von Aixbt bisher noch deutlich besser ist, Cookie DAO dafür ein vielseitigeres Angebot bietet.

Idealerweise sollten Anleger eine Diversifizierung vornehmen, um einen Totalverlust durch einseitige Risiken zu vermeiden und andere Chancen nicht zu verpassen. Eine der besten Optionen dafür will nun das Team von Meme Index bieten.

