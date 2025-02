London und Singapur (ots/PRNewswire) -Experion Technologies (https://experionglobal.com/), ein globales Unternehmen für Software-Produktentwicklung und digitale Transformation, hat eine strategische Partnerschaft mit Tagit, einem preisgekrönten Anbieter digitaler Banking-Lösungen mit Sitz in Singapur, angekündigt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Banken und Finanzdienstleister mit fortschrittlichen digitalen Banking-Lösungen zu revolutionieren.Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Tagit für die Bereitstellung innovativer digitaler Banking-Lösungen bekannt. Durch die Partnerschaft mit Tagit wird Experion Banken in die Lage versetzen, ihre digitale Reichweite nahtlos zu erhöhen, indem sie sowohl Privat- als auch Firmenkunden ein besseres Erlebnis bieten.Kundenzentriertes Banking vorantreibenDiese Partnerschaft beschleunigt die Einführung des kundenzentrierten Bankings. Dabei handelt es sich um einen transformativen Ansatz, der hochgradig personalisierte, am Lebensstil ausgerichtete und familienorientierte Finanzdienstleistungen bietet. Dabei geht es über das traditionelle Bankgeschäft hinaus und integriert maßgeschneiderte Omnichannel-Erlebnisse in das tägliche Leben der Nutzer.Durch die Kombination der Digital Banking Suite von Tagit, die Lösungen für Privat- und Firmenkunden, Familien-Banking und Onboarding umfasst, mit der Expertise von Experion in den Bereichen Integration, Anpassung und Lokalisierung können Banken skalierbare Lösungen einsetzen, die eine tiefere Kundenbeziehung fördern. Funktionen wie Familien-Banking, zielorientiertes Sparen und Lifestyle-Finanzmanagement tragen zu einer erhöhten Kundenbindung und -treue bei.Die Digital Banking Suite von Tagit wurde entwickelt, um sowohl traditionellen als auch neuen Banken die Möglichkeit zu geben, digitale High-End-Funktionen schnell und ohne umfangreiche kundenspezifische Entwicklung einzusetzen. Die Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit des Produkts vereinfacht den Banken die digitale Transformation.Ansichten der Geschäftsführer"Kundenzentriertes Banking ist die Zukunft der Finanzdienstleistungen. Unsere Partnerschaft mit Tagit ermöglicht es Banken, diesen transformativen Ansatz schnell umzusetzen", sagt Binu Jacob, Generaldirektor und Geschäftsführer von Experion Technologies. "Durch die Integration von Familien- und Lifestyle-Banking in digitale Ökosysteme können Banken personalisierte, immersive Erlebnisse schaffen, die die Kundenbindung stärken und gleichzeitig durch die Anpassungen von Experion die regulatorischen Anforderungen erfüllen."Sandeep Bagaria, Geschäftsführer von Tagit, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Experion Technologies. Seine BFSI-Expertise ergänzt unsere Vision, den digitalen Wandel für Banken zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir Finanzinstitute dabei unterstützen, nahtlose, sichere und personalisierte digitale Banking-Erlebnisse zu bieten, die es ihnen ermöglichen, in einer sich entwickelnden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein."Eine bewährte PartnerschaftTagit bedient weltweit über 40 Millionen Nutzer, darunter Axis Bank, Citi und MUFG, mit skalierbaren und sicheren digitalen Lösungen. Experion, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei transformativen Produktentwicklungsleistungen verfügt, wird die reibungslose Einführung, Compliance-Anpassung und Lokalisierung der Produkte von Tagit sicherstellen und es den Banken ermöglichen, Herausforderungen bei der Integration zu überwinden und hochmoderne, kundenzentrierte Bankdienstleistungen anzubieten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2616264/Experion_Technologies_Tagit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/experion-technologies-und-tagit-schlieWen-sich-zusammen-um-den-wandel-digitaler-banking-losungen-voranzutreiben-302372698.htmlPressekontakt:Sneha Chavara,Mobiltelefonnummer: +91 9567729625 und E-Mail-Adresse: Sneha.chavara@experionglobal.comOriginal-Content von: Experion Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178629/5968151