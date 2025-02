LISSABON (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac ist Winter-Neuzugang Carney Chukwuemeka noch kein Startelf-Kandidat. "Er ist sicherlich eine Alternative - nicht von Beginn an, aber von der Bank schon", sagte Kovac am Abend vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt angeschlagen gefehlt und steht in Portugal erstmals im Dortmunder Kader.

Der Coach erwartet ein schweres zweites Spiel als BVB-Trainer. "Es erwartet uns morgen sicherlich eine heiße Atmosphäre und ein technisch starker Gegner, der uns mit dem Ball sehr fordern wird", sagte Kovac zum portugiesischen Meister und Tabellenführer.

Kovac rechnet mit schneller Genesung Bensebainis



Kovac äußerte sich auch zu seinem kurzfristig ausgefallenen Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Er rechnet nicht damit, dass der 29-Jährige länger fehlt. "Wenn alles glattläuft, und davon gehen wir aus, könnte er gegen Bochum wieder mit dabei sein", sagte Kovac mit Blick auf das Ruhrgebiets-Duell gegen den VfL am Samstag.

Die Reise zum ersten Spiel ums Achtelfinale (Dienstag 21.00 Uhr/Amazon Prime Video) hatte Bensebaini wegen einer Muskelverhärtung nicht angetreten. Als Alternative steht Neuzugang Daniel Svensson bereit./the/DP/he