EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Voltabox setzt mit neuem Vorstand und frischem Kapital auf langfristige Stabilität als Grundlage für eine neue Ära des Unternehmens



10.02.2025 / 21:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Voltabox setzt mit neuem Vorstand und frischem Kapital auf langfristige Stabilität als Grundlage für eine neue Ära des Unternehmens

Martin Hartmann zum CEO bestellt, Florian Seitz wird CFO - Patrick Zabel scheidet wie angekündigt aus dem Vorstand aus

Einbringung von Investitionskapital zur Umsetzung von langfristiger Wachstumsstrategie - Rahmenvereinbarung zur Übernahme der EKM Elektronik GmbH getroffen

Neue Ankeraktionäre setzen starkes Zeichen durch umfassende Beteiligung und zielen auf nachhaltiges Engagement ab

Christian Maeder und Lutz Johannes Holkenbrink zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt

Paderborn, 10. Februar 2025 - Der Aufsichtsrat der Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) hat heute verschiedene Beschlüsse für eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens unter einer neuen, erfahrenen Führungsspitze gefasst. Den Vorstand der Voltabox AG bilden ab sofort Martin Hartmann als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Florian Seitz als Finanzvorstand (CFO). Der bisherige Alleinvorstand Patrick Zabel, dessen Vertrag spätestens zum 31. März 2025 ausgelaufen wäre, ist einvernehmlich durch den Aufsichtsrat abberufen worden und verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung.

Die bisherige Hauptaktionärin der Voltabox AG, die Triathlon Holding GmbH, veräußert in diesem Zuge ihren Anteil von 47,88 % an der Gesellschaft. Neue Ankeraktionärin des Unternehmens wird die JIAOGULAN Holding AG, eine Investmentgesellschaft nach Liechtensteiner Recht, die 28 % des Grundkapitals übernimmt. Zudem beteiligt sich das neue Management in erheblichem Umfang an der Gesellschaft und setzt damit ein starkes Bekenntnis für sein Engagement und die Zukunft des Unternehmens. So erwirbt die Geraer Batterie-Dienst GmbH (GBD), eine Beteiligungsgesellschaft von Martin Hartmann, einen Anteil in Höhe von 12,88 % an der Voltabox AG. Zudem übernimmt die FAS Beratung und Vermögensverwaltung GmbH, eine von Florian Seitz beherrschte Investmentgesellschaft, einen Anteil von 7 % an Voltabox.

Martin Hartmann hat die Triathlon Gruppe in den vergangenen drei Jahrzehnten von einer regionalen Service- und Vertriebseinheit zu einem der führenden Hersteller von Industriebatterien in Deutschland geführt. Neben dem Management der organischen Entwicklung und zahlreichen Neugründungen innerhalb der Organisation baute er das Wachstum durch gezielte anorganische Impulse in Form von Anteilszukäufen und den weitsichtigen Aufbau einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette aus. Früh erkannte er das Potenzial neuer Technologien und Geschäftsmodelle und richtete das Produktportfolio strategisch auf zukunftsweisende Lösungen aus. Ab dem Jahr 2016 trieb er die internationale Expansion des Unternehmens voran, sodass Triathlon zuletzt mit rund 1.600 Mitarbeitenden auf drei Kontinenten vertreten war. Im Jahr 2023 veräußerte er seine 100-prozentige Beteiligung an der Triathlon Gruppe an die Sunlight Group und war dort bis November 2024 als Chief Commercial Officer tätig.

Florian Seitz trat der Triathlon Gruppe im Jahr 2018 nach mehrjähriger Tätigkeit als externer Berater des Unternehmens bei und war maßgeblich daran beteiligt, das Wachstum der Unternehmensgruppe zu beschleunigen. Als Mitglied der Geschäftsführung und CFO legte er die Basis für die dynamische Entwicklung der Triathlon Gruppe mit einem Umsatzwachstum von rund 200 Mio. Euro auf mehr als 750 Mio. Euro. Neben der Sicherstellung der Corporate-Finance-Strategie, des Group Accounting und des Controllings für mehr als 50 Tochtergesellschaften verantwortete er maßgeblich die Professionalisierung zentraler Unternehmensfunktionen.

Herbert Hilger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Voltabox AG, unterstrich die zukunftsweisende Bedeutung der Bestellung und der Investitionen der neuen Vorstandsmitglieder für das Unternehmen: "Mit Martin Hartmann und Florian Seitz gewinnt Voltabox ein äußerst erfahrenes und dynamisches Führungsduo, das bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Sie bringen frische Impulse und eine klare strategische Ausrichtung, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Diese Lösung ist für Voltabox der beste Weg, um das Unternehmen sofort finanziell und wirtschaftlich zu stabilisieren, die notwendige Neuausrichtung umzusetzen und damit den langfristigen Erfolg zu sichern. Ich habe größtes Vertrauen in ihre Weitsicht und Umsetzungsstärke und freue mich darauf, sie bei der Umsetzung ihrer Pläne für Voltabox eng zu begleiten."

Von der Geraer Batterie-Dienst GmbH erhält die Voltabox AG ein Nachrangdarlehen im zweistelligen Millionenbereich mit dem Ziel der Umsetzung einer langfristigen, nachhaltigen M&A Wachstumsstrategie. So sind die Aktienkaufverträge im Kontext der Veräußerung des Aktienpakets durch die Triathlon Holding GmbH Bestandteil einer Rahmenvereinbarung, in der sich die Voltabox AG - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - verpflichtet, einen Teil der gewährten Finanzmittel für den Erwerb von 99 % der Anteile an der EKM Elektronik GmbH (EKM) einzusetzen.

EKM ist ein Elektronikspezialist und Lösungsanbieter für industrielle sowie Consumer-Anwendungen in den Feldern Medizin- und Batterietechnik, Energiespeicher, Rennsport und Power Electronics. Das Unternehmen war zuletzt mehrheitlich im Besitz der Triathlon Holding GmbH und beschäftigt rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich die Firma mit Sitz in Zwönitz in Sachsen zu einem der führenden EMS-Dienstleister (Electronics Manufacturing Services) in Deutschland entwickelt und verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark.

Martin Hartmann, CEO der Voltabox AG, erklärte: "Florian Seitz und ich freuen uns sehr über die Möglichkeit, Voltabox gemeinsam in die Zukunft zu führen. Wir sind überzeugt, dass wir auf Basis der Stärken des Unternehmens im Bereich der Elektronik und Batterietechnik die Geschäftsfelder in den kommenden Jahren strategisch ausbauen können. Unser langfristiger Plan umfasst gezielte Akquisitionen von Unternehmen, die die zukünftigen Geschäftsmodelle von Voltabox sinnvoll ergänzen, unsere Überzeugung von unternehmerischer Eigenverantwortung teilen und schließlich auch mit ihrer Unternehmenskultur in unser Konzept und zu uns passen. Wir zielen damit auf eine partnerschaftliche Integration ab, die bewährte Strukturen und Geschäftsmodelle respektiert, unternehmerisches Denken fördert und nachhaltiges Wachstum ermöglicht."

Neben der Fokussierung auf die bestehenden Kernkompetenzen in den Bereichen Batteriemanagementsysteme und vernetzte Lösungen für die industrielle Elektromobilität sowie Energietechnik strebt Voltabox zukünftig die Ausweitung der Geschäftsfelder im Segment der Elektroniklösungen an. Zu den Zielbranchen zählen neben der Medizintechnik insbesondere auch die Unterhaltungstechnik und Automationselektronik für industrielle Anwendungen.

In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft, den Geschäftsbereich "VoltaMobil" an die Triathlon Holding GmbH zu veräußern. Voltabox hat hier seine Aktivitäten rund um Hochvoltbatteriesysteme gebündelt, mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung, Projektmanagement, Vertrieb und Service. Zuletzt zählten die Branchen Bus, Bau- und Landmaschinen sowie leichte Nutzfahrzeuge zu den Zielmärkten des Unternehmens. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der genannten vertraglich vereinbarten Transaktionen. Die Veräußerung der Vermögenswerte des Geschäftsbereichs VoltaMobil ist somit nicht Bestandteil der geschlossenen Rahmenvereinbarung, die Durchführung soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

Die genannten Beschlussfassungen hat der Aufsichtsrat der Voltabox AG in neuer Zusammensetzung vorgenommen. So bilden neben Herbert Hilger, der weiterhin Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, nunmehr Christian Maeder und Lutz Johannes Holkenbrink das Kontrollgremium der Gesellschaft. Die Bestellung erfolgte gemäß § 104 Abs. 1 AktG durch das Amtsgericht Paderborn, nachdem die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Roland Mackert und Toni Junas ihr Amt niedergelegt hatten.

Herbert Hilger ergänzt mit Blick auf die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats: "Ich freue mich, mit Christian Maeder und Lutz Holkenbrink zwei Persönlichkeiten mit umfassender Erfahrung und Fachwissen im Aufsichtsrat der Voltabox AG willkommen zu heißen. Beide bringen bewährte Expertise und wertvolle unterschiedliche Blickwinkel auf die Geschäftsentwicklung mit. Sie werden in künftigen Entscheidungen und Beschlussfassungen wichtige Impulse für das Unternehmen beisteuern."

In der ersten Sitzung unmittelbar nach der Neubestellung wählte das Gremium Christian Maeder zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Er ist seit 2018 als Rechtsanwalt und Steuerberater für die in Zug (Schweiz) ansässige Anwaltskanzlei für Wirtschafts- und Steuerrecht Reichlin Hess AG tätig, seit 2019 ist er Partner der Kanzlei. An der Universität Zürich erwarb Christian Maeder im Jahr 2007 das Lizenziat in Rechtswissenschaft, 2012 erhielt er das Anwaltspatent. Im gleichen Jahr schloss er sich der Ernst & Young AG in Zürich im Bereich "International Tax Services" an und erlangte 2016 den Abschluss als dipl. Steuerexperte. Christian Maeder ist heute vorwiegend auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Steuerrechts tätig und verfügt über Expertise in der Rechnungslegung.

Mit Lutz Johannes Holkenbrink ergänzt ein ausgewiesener Branchenexperte den Aufsichtsrat. Der Diplomingenieur für Elektrotechnik und Elektronik (FH Hannover) war mehr als 30 Jahre in führenden Positionen in der Batterieindustrie tätig. Nach leitenden Funktionen bei der DETA Akkumulatorenwerk GmbH und in der Folge bei Exide Technologies trat Lutz Johannes Holkenbrink 2009 in die Geschäftsführung der cebalog GmbH, einer Tochter der Triathlon Unternehmensgruppe, ein. Ende 2021 übergab er den Posten planmäßig und fungierte in der Folge für weitere zwei Jahre als Berater der Triathlon Gruppe.



- ENDE -

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von Elektronik- und Elektromobilitätslösungen. Kerngeschäft sind elektronische Komponenten bis hin zu ganzen Baugruppen, die sowohl in industriellen als auch in Consumer-Anwendungen zum Einsatz kommen, sowie Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis für Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Busse. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Technologiepark 32

33100 Paderborn

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag

10.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com