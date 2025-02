Am Freitag noch fürchteten die Anleger, Donald Trump könnte neue Zölle am Wochenende ankündigen. Nun tat er es und die Börsen reagierten dennoch entspannt. 25 Prozent sollen auf Einfuhren von Stahl und Aluminium fällig werden. Und zwar für alle Länder. Die US-Börsen konnten dennoch zulegen.Der Dow Jones schloss zum Wochenauftakt mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 44.470,41 Punkte, nachdem er am Freitag um ein Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 0,67 Prozent ...

