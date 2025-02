News von Trading-Treff.de Zölle? Ja war was? Am Montag ignorierte unser Dax die drohenden Zölle einfach komplett und drückte sich an der schwachen Freitagskerze einfach vorbei. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 22100, 21800, 21670, 21510, 21420, 21360, 21230, 21060, 20880, 20730, 20480, 20360, 20205, 20120, 19895, 19600 Chartlage: ...

