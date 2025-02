Der renommierte Investmentfonds ARK hat am Montag eine bemerkenswerte Veränderung in seinem Portfolio vorgenommen, indem er einen signifikanten Teil seiner Palantir-Beteiligung abstieß. Der Verkauf von 135.775 Aktien des KI-Unternehmens durch das Flaggschiff-ETF ARKK summierte sich auf einen Gesamtwert von über 15 Millionen US-Dollar. Diese Entscheidung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Palantir-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, nachdem sie im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rallye hingelegt hatte. Der aktuelle Kurs von 111,28 USD liegt nur knapp unter dem kürzlich erreichten Höchststand von 116,29 USD, was einem Anstieg von mehr als 400 Prozent gegenüber dem Tiefststand vom April 2024 entspricht.

Starke Geschäftsentwicklung trotz Gewinnmitnahmen

Ungeachtet der Anteilsreduzierung durch ARK zeigt sich das operative Geschäft von Palantir in robuster Verfassung. Im jüngsten Quartalsbericht übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und verzeichnete einen Umsatzsprung von 36,03 Prozent auf 827,52 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stabilisierte sich bei 0,03 USD, während Experten für das Gesamtjahr 2025 einen deutlichen Anstieg auf 0,535 USD je Aktie prognostizieren. Das anhaltende Handelsvolumen von über 3,7 Millionen Aktien allein am Montagnachmittag unterstreicht das fortbestehende Interesse der Anleger an dem KI-Pionier.

