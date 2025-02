Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ifxexpodubai2025_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) hat auf der mit Spannung erwarteten iFX Expo Dubai 2025, die vom 15. bis 16. Januar im Dubai World Trade Centre stattfand, einen großen Eindruck hinterlassen. Als Elite-Sponsor präsentierte Vantage sein Engagement für die Stärkung von Tradern und die Förderung von Innovationen in der Finanzbranche durch spannende Aktivitäten, Vordenkerpositionen und aufregende Giveaways, während es gleichzeitig seine 15-jährige Erfolgsgeschichte feierte.Die Referenten von Vantage fesselten das Publikum mit Präsentationen, die sich auf Trading-Strategien, die Trading-Community und die Marktdynamik konzentrierten. Souhail Fadlallah, Manager für Unternehmensentwicklung, präsentierte eine fesselnde Session zum Thema "What's in the Brilliant Mind of Traders?" (Was geht in den brillanten Köpfen von Trader vor?); dabei gab er einzigartige Einblicke in die Psychologie und Entscheidungsfindung von Tradern. James Sellu, Trader-Influencer, teilte sein Fachwissen zum Thema "Find Your Guild within the Online Trading Biom" ) und half den Teilnehmern, die Kraft der Zusammenarbeit im Trading zu erkunden.Am Vantage-Stand herrschte reges Treiben. Bei einer Verlosung konnten die Teilnehmer Preise wie Goldbarren und Nano-Ledger gewinnen, was das Engagement von Vantage unterstreicht, den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Die Besucher spielten auch gerne Ddakji, das kultige Spiel von Squid Game. Die Gewinner erhielten exklusive Vantage-Tragetaschen, die mit Markenartikeln wie Notizbüchern, Kugelschreibern, Wasserflaschen, kabellosen Ladegeräten und Reiseadaptern gefüllt waren.Prominente Influencer wie Zeina Khoury, QuratUlain Mohsin, Paras Bhardwaj und Safa Al Juboori besuchten den Vantage-Stand, um mit dem Team zu interagieren, Interviews zu führen und Social-Media-Inhalte zu erstellen, in denen die Veranstaltung vorgestellt wird. Ihre Anwesenheit steigerte die Begeisterung am Stand von Vantage und vergrößerte die Reichweite der Marke für ein breiteres Publikum.Zum Abschluss der Veranstaltung veranstaltete Vantage einen exklusiven Vantage Club: Samba Night, eine Veranstaltung zur Würdigung der Kunden anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Unternehmens. Der Abend fand im legendären SUSHISAMBA Dubai statt, das sich auf der 51. Etage des St. Regis - The Palm Jumeirah befindet. Das Restaurant war zu diesem besonderen Anlass komplett ausgebucht, was ein Novum in der Geschichte von SUSHISAMBA darstellt.Die Gäste wurden mit einer Rede von Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, begrüßt, der sich herzlich bei den Kunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren bedankte. Um dem Abend noch mehr Bedeutung zu verleihen, wurde während der Veranstaltung offiziell bekannt gegeben, dass Marc zum Geschäftsführer von Vantage Markets ernannt wurde, was ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens einläutet.Die Teilnehmer erhielten als Andenken lasergravierte Whisky-Kristallgläser zum 15-jährigen Jubiläum von Vantage in einer wunderschön gearbeiteten Geschenkbox aus Holz. An diesem Abend gab es Vantage-Willkommensgetränke, ein luxuriöses Vier-Gänge-Menü und mitreißende Unterhaltung, unter anderem von Sambatänzerinnen, Capoeira-Künstlern, einem Saxophonisten, einem Percussionisten und einem energiegeladenen DJ. Die Veranstaltung verband auf perfekte Weise Dankbarkeit, Eleganz und unvergessliche Momente und stärkte die Bindung von Vantage zu seinen geschätzten Kunden.Die iFX Expo Dubai 2025 und der Vantage Club: Samba Night demonstrierte das Engagement von Vantage, sinnvolle Verbindungen zu fördern und Meilensteine mit seiner globalen Gemeinschaft zu feiern.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, sagte über die Veranstaltung:"Unsere Teilnahme als Elite-Sponsor an der iFX Expo Dubai 2025 und die Feier unseres 15-jährigen Jubiläums spiegeln unser unerschütterliches Engagement wider, Trader zu stärken und Spitzenleistungen zu erbringen. Diese Veranstaltung ermöglichte es uns, unser Fachwissen zu präsentieren, mit unserer Community in Kontakt zu treten und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen."Weitere aktuelle Informationen zu den Initiativen und Veranstaltungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_ifxexpodubai2025_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. 