BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Nahverkehr ist nach dem Warnstreikende am frühen Morgen wieder fahrplanmäßig angelaufen. Busse, Trams und U-Bahnen fahren wieder im gewohnten Takt, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Der zweite Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde dauerte erneut 24 Stunden und endete am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr.

Die BVG bezeichnete den Warnstreik als überzogen und forderte Verdi auf, konstruktiv an der Verhandlungslösung mitzuwirken.

Beide Seiten kommen am Vormittag zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 16.000 Beschäftigten monatlich 750 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt sie ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro.

Das Angebot der Arbeitgeberseite hat die BVG zurückgewiesen. Es sah unter anderem 15,3 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von vier Jahren bis Ende 2028 vor./wim/DP/zb