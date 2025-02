The following instruments on XETRA do have their first trading 11.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.02.2025Aktien1 JP3754500001 Japan Lifeline Co. Ltd.2 US6983413021 Pandora A/S ADR3 JP3047610005 Hoshino Resorts REIT Inc.4 US46124J2015 InvenTrust Properties Corp.5 US3789735079 GlobalStar Inc.Anleihen/ETF1 USU14178FM17 Cargill Inc.2 XS2997411686 Sharjah, Government of3 US080555AF20 TEGNA Inc.4 US080555AE54 TEGNA Inc.5 US760942BH42 Uruguay, Republik6 DK0009924961 Dänemark, Königreich7 ES0265936072 ABANCA Corporación Bancaria S.A.8 XS2950525894 Bekarys Liquidity DAC9 US29082HAE27 Embraer Netherlands Finance B.V.10 XS2984119896 Sumitomo Mitsui Banking Corp.11 DE000A4D6JB3 ADLER Financing S.à r.l.12 AU0000381832 Australia, Commonwealth of...13 DE000HLB45F9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE0001789394 Sachsen, Freistaat15 LU2872291948 Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF16 LU2872292086 Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF17 LU2872292169 Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF18 LU2872292243 Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF