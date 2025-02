DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERWALTUNGSSOFTWARE - Ein neues Software-Projekt der bundeseigenen Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) "hat das Potenzial, die Verwaltung zu revolutionieren", sagte Sprind-Chef Rafael Laguna dem Handelsblatt. Das von der Sprind geförderte und betreute "Rulemapping-Projekt" digitalisiere nicht nur erstmals ganze Gesetze, etwa im Bereich Steuern, und prüfe sie auf logische Brüche, sondern schaffe gleichzeitig Anwenderprogramme für Bürger und Staat. "Das wird eine neue SAP", sagte Laguna. (Handelsblatt)

MODEHANDEL - Die deutschen Modehändler blicken sorgenvoll auf das laufende Jahr. Einer Umfrage des Bundesverbandes des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels (BTE) unter 150 Mitgliedern aus dem Modefachhandel zufolge rechnet nur ein Drittel mit einem nennenswerten Umsatzplus. Drei von zehn Befragten befürchten einen Erlösrückgang von mindestens einem Prozent. "Angesichts der wohl weiter steigenden Kosten werden in diesem Jahr wohl noch mehr mittelständische Händler wirtschaftlich unter Druck geraten", sagte BTE-Präsident Mark Rauschen. (FAZ)

KI - Während sich der Wettkampf zwischen den USA und China um Innovationen und Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zuspitzt, will sich Europa mit einer dritten Stimme Gehör verschaffen. Mehr als 60 bekannte europäische Unternehmen haben deshalb während des KI-Gipfels in Paris die sogenannte "EU AI Champions Initiative" angekündigt, darunter Airbus, BNP Paribas, L'Oreal, Lufthansa, Siemens, Mercedes, Mistral AI und viele mehr. Ziel ist, Europa beim Thema KI zu einem der weltweiten Führer zu machen und dafür den regulatorischen Rahmen in Europa drastisch zu vereinfachen. (Börsen-Zeitung)

