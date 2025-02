ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 52 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer bleibe mit Blick auf seine einzigartige Selbsthilfe- und Wachstumsstory, welche der Markt unterschätze, einer seiner Favoriten, schrieb Analyst Sven Weier in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Mit dem Kursanstieg seit Mitte 2024 sei die Neubewertung erst auf halbem Wege. Gea könnte zudem von der anhaltenden Sektorrotation weg von Künstlicher Intelligenz (KI) und hin zum Anlegerinteresse an deutschen Industrietiteln profitieren. Das neue Kursziel begründete Weier mit dem auf 2026 verschobenen Bewertungszeitraum./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 19:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006602006