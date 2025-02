Der Goldpreis hat in der Nacht zum Dienstag erneut neue Rekorde markiert. Sowohl in US-Dollar als auch in Euro ist das Edelmetall so hoch gestiegen wie noch nie zu vor. Der Goldpreisanstieg kommt nun mehr und mehr bei den Goldminenwerten an. Aktien wie Agnico Eagle Mines und Alamos Gold konnten neue Höchststände erklimmen. Auch die Aktie von Barrick Gold, die bisher hinterherhinkte, legte zuletzt zu.Geopolitische Unsicherheiten, Inflationssorgen, Lockerungsmaßnahmen der Zentralbanken und starke ...

