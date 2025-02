FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Für den Dax dürfte sich am Dienstag zunächst wenig tun. Tags zuvor hatte er nur in Nachkommastellen einen neuen Rekord über 21.945 Punkten geschafft. Der Broker IG sah den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart mit 21.920 Punkten wenige Zähler über seinem Vortagesschluss. In den USA waren am Vortag vor allem die Profiteure der neuen US-Zollankündigungen vom Wochenende gesucht gewesen. Im Dax stehen am Morgen wohl die Merck KGaA im Fokus. Die Darmstädter bestätigten Übernahmegespräche mit Springworks Therapeutics - einem Spezialisten für zielgerichtete Tumortherapie.

USA: - GEWINNE - Nach dem jüngsten Rückschlag ist die Wall Street mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 44.470,41 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,0 Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 0,67 Prozent auf 6.066,44 Zähler. Der technologielastige 100 legte um 1,24 Prozent auf 21.756,73 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag überwiegend zurückgehalten. Das Thema US-Zölle und Zolldrohungen bleibt im Fokus. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,3 Prozent nachgab. Verluste gab es auch in Indien, während die Kurse in Südkorea zulegten und die australische Börse kaum verändert schloss. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.



DAX 21911,74 0,57%

XDAX 21950,05 0,91%

EuroSTOXX 50 5358,30 0,62%

Stoxx50 4672,49 0,58%



DJIA 44470,41 0,38%

S&P 500 6066,44 0,67%

NASDAQ 100 21756,73 1,24%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 133,30 -0,09% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0304 -0,03%

USD/Yen 151,96 0,01%

Euro/Yen 156,58 -0,03%

°



BITCOIN:





Bitcoin 98.304 0,86%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 76,16 +0,29 USD WTI 72,57 +0,25 USD °



