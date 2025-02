Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets ist stolz darauf, einen bedeutenden Meilenstein bekannt zu geben, den das Unternehmen durch seine kontinuierliche Unterstützung von Tradern erreicht hat: mehr als 5.000 Bewertungen auf Trustpilot, einer der weltweit vertrauenswürdigsten Plattformen für Verbraucherbewertungen. Mit einem beeindruckenden TrustScore von 4 Sternen unterstreicht diese Leistung das Engagement von Vantage, seiner globalen Handelsgemeinschaft einen außergewöhnlichen Service und Mehrwert zu bieten.Das Erreichen des Meilensteins von 5.000 Bewertungen spiegelt das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden von Vantage wider, die die Plattform für ihre innovativen Trading-Tools, die nahtlose Benutzererfahrung und den engagierten Kundensupport loben. Das positive Feedback unterstreicht die konsequente Ausrichtung von Vantage auf den Aufbau von Vertrauen, Transparenz und Zuverlässigkeit auf den Finanzmärkten.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, teilte seine Gedanken zu diesem Erfolg: "Das Erreichen von 5.000 Bewertungen auf Trustpilot ist ein stolzer Moment für Vantage. Es zeigt das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, und ist der Beweis für unser Engagement, ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten. Wir sind unserer weltweiten Community dankbar für deren Unterstützung und Feedback, das uns zu ständigen Verbesserungen und Innovationen anspornt."Vantage wächst weiter und setzt sich weiterhin für die Förderung eines Handelsumfelds ein, in dem sich die Kunden unterstützt, gestärkt und geschätzt fühlen. Vantage hört auf das Feedback seiner Kunden und treibt Innovationen voran, um in Zukunft noch größere Meilensteine zu erreichen.Weitere Informationen über die Dienstleistungen und Leistungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/).* Die genannten Zahlen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts und können sich ändern, wenn neue Bewertungen eingereicht werden.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2606483/Vantage_Reaches_5K_Reviews_Trustpilot_Cementing_Reputation_a_Trusted_Trading.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-erreicht-5-000-bewertungen-auf-trustpilot-und-festigt-seinen-ruf-als-vertrauenswurdige-handelsplattform-302373172.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100928686