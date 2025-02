Die Raiffeisen Capital Management (RCM) übernimmt Savity und setzt damit einen weiteren Schritt in der Digitalisierung ihrer Vermögensverwaltung. Ich sitze in meinem Büro und erhalte eine interessante Nachricht: Raiffeisen Capital Management (RCM) hat den Robo-Advisor Savity übernommen. Die Transaktion wurde im Januar 2025 abgeschlossen. Ich denke, der Kauf von Savity durch RCM ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierung des Vermögensverwaltungsangebots. Wie ich höre, integriert Savity in ihr digitales Portfolio, um eigene Produkte weiterzuentwickeln. ...

