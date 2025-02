Hannover (www.anleihencheck.de) - Wenig bewegt von den US-Zollplänen für Stahl- und Alluminiumimporte, die am späten Abend von Trump auch so erlassen wurden, starteten sowohl europäische als auch amerikanische Staatsanleihen freundlich in die Woche, so die Analysten der Nord LB.An diesem datenseitig ruhigen Dienstag lasse sich zumindest eine der insgesamt vier EZB-Reden dieser Woche verfolgen. Daneben dürfte das heutige Ende des KI-Gipfels in Paris, bei dem 1.500 Teilnehmer über KI-Regulierung, Ethik und In-novation diskutiert hätten, bei interessierten Beobachtern auf der Tagesordnung stehen. Unternehmensseitig würden u.a. in Deutschland, Großbritannien und den USA einige Quartals- und Jahreszahlen veröffentlicht. Mit TUI, BP und Coca-Cola seien dabei verschiedenste Branchen vertreten. (11.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...