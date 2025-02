EQS-News: MIG CAPITAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MIG Capital und CoreMedic geben Erweiterung der Serie-B-Finanzierung bekannt CoreMedic bietet mit seiner innovativen Transkatheter-Technologie für die Mitralklappenrekonstruktion eine minimalinvasive Alternative zu herkömmlichen chirurgischen Methoden

MIG Capital tritt dem bestehenden Syndikat internationaler Medtech-Investoren bei

Die Finanzmittel dienen der Durchführung einer First-in-Human-Studie Radolfzell und München, 11. Februar 2025 CoreMedic GmbH, ein innovatives Unternehmen im Bereich Kardiologie, und MIG Capital AG, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber und neuer Investor des Unternehmens, gaben heute den Abschluss einer Serie B-Erweiterungsrunde für das Transkatheter-Reparatursystem für Mitralklappen ChordArt von CoreMedic bekannt. CoreMedic konnte den erfolgreichen Einsatz seines chirurgisch eingesetzten ChordArt-Implantats bereits mit 5-Jahres-Daten zu Stabilität, Sicherheit und Wirksamkeit an mehreren Patienten nachweisen. Die neuen Finanzmittel ermöglichen es CoreMedic, die klinische Entwicklung seines Systems zu beschleunigen, indem die derzeit laufende First-in-Human-Studie zur transseptalen Implantation von ChordArt abgeschlossen wird. Außerdem plant CoreMedic mit Unterstützung seines medizinisches Beratungsgremium und seines internationalen klinischen Netzwerks ein weltweites klinisches Programm vorzubereiten. "Wir freuen uns, mit MIG Capital einen neuen Investor in unserem Konsortium begrüßen zu dürfen, der über umfassende Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen in verschiedenen Marktsegmenten von der Gründung bis zur Expansion verfügt. Wir heißen Matthias Guth in unserem Beirat herzlich willkommen. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und wird uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen," sagte Josef Bogenschütz, CEO von CoreMedic. "Wir freuen uns, CoreMedic bei der Weiterentwicklung seines neuartigen Transkatheter-Reparatursystems für Mitralklappen, ChordArt, zu unterstützen," sagte Matthias Guth, Venture Partner bei MIG Capital. "Neben dem herausragenden und erfahrenen Team stellt die Technologie des Unternehmens eine bedeutende Innovation im Bereich der Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar. Derzeit sind die meisten interventionellen Produkte irreversibel, wohingegen das CoreMedic-System zur schonenden Reparatur der Klappe eingesetzt werden kann und gleichzeitig künftige therapeutische Optionen bestehen bleiben." Die Mitralklappeninsuffizienz (Mitralklappenregurgitation, MR) ist eine weit verbreitete und schwerwiegende Herzerkrankung, die durch eine strukturelle Schädigung der Mitralklappe verursacht wird und zu einem gestörten Blutfluss zwischen den linken Herzkammern führt. Mit weltweit mehr als 24 Millionen betroffenen Patienten [1] besteht bei MR ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, da die Behandlung strukturelle Interventionen erfordert. Diese erfolgen häufig über eine Operation am offenen Herzen, für die viele Patienten nicht in Frage kommen. Als Antwort darauf hat CoreMedic ChordArt entwickelt, ein Transkathetersystem, mit dem die beschädigten Sehnenfäden der Mitralklappe in einem minimal-invasiven Verfahren ersetzt werden können. Dieser innovative Ansatz reduziert die Belastung für den Patienten sowie die Dauer und Komplexität des Eingriffs, verkürzt die Genesungszeit und erweitert die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die für eine konventionelle Operation bisher nicht in Frage kamen. Über CoreMedic Die CoreMedic GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Kardiologie mit Sitz in Radolfzell. Als Spin-off des Herzzentrums der Universität Bern in der Schweiz wurde CoreMedic 2012 gegründet, um mit ChordArt ein neuartiges Behandlungskonzept für die Mitralklappeninsuffizienz zu entwickeln. Das Unternehmen wird von einer Gruppe versierter privater Investoren mit Erfahrung auf dem Gebiet der Herzmedizin und kardiovaskulären Geräte sowie dem institutionellen Healthcare-Investor SHS Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.coremedic.de . Über ChordArt Das ChordArt Transkatheter-Mitralklappenreparatursystem (TMVr) wurde entwickelt, um die Chordareparaturverfahren in allen entscheidenden Parametern zu verbessern. Dazu gehören die Reduzierung der Patientenbelastung und der Dauer und Komplexität des Eingriffs sowie der Abhängigkeit vom Operateur und der Genesungszeit der Patienten. ChordArt ist ein Kathetersystem, das für die perkutane Implantation entwickelt wurde und Eingriffe bei Hochrisikopatienten sowie bei asymptomatischen Patienten ermöglicht, die für eine Behandlung mit dem aktuellen "Goldstandard" - dem Ersatz der Sehnenfäden durch eine Operation am offenen Herzen - nicht in Frage kommen. Über MIG Capital MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über 730 Millionen Euro in mehr als 50 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazie, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT, Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus 33 Unternehmen. MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mig.ag , www.mig-fonds.de . LinkedIn: MIG Capital Kontakt MIG Capital

Matthias Guth, Venture Partner

+49-89-94382680

mg@mig.ag CoreMedic

Josef Bogenschütz, CEO

+49-173-8821359

info@coremedic.de Pressekontakt Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de MC Services (internationale Medienanfragen)

Dr. Cora Kaiser, Catherine Featherston, Dr. Johanna Kobler

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu [1] Aluru, John S. et al: Valvular Heart Disease Epidemiology. Med Sci (Basel). 2022 Jun 15;10(2):32. doi: 10.3390/medsci10020032



