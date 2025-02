EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Mensch und Maschine Software SE mit vorläufigen Zahlen für 2024



11.02.2025 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Solide Ergebnisse trotz Systemumstellungs-Delle

- Rekord-Cashflow +19% / Dividendenvorschlag +12%

- Ausblick 2025/26E: Wieder Ergebnisrekorde erwartet



Wessling, 11. Februar 2025 - Trotz einer Delle im Q4/2024 durch die doppelte Systemumstellung (intern + Autodesk) konnte der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) im Gesamtjahr fast durchgängig höhere Ergebnisse als 2023 erzielen und dank eines Rekord-Cashflow die Dividende um +12% anheben.



Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen kam der Umsatz 2024 mit ca. EUR 325 Mio (Vj 322,31) knapp über Vorjahr herein. Der Rohertrag kletterte auf ca. EUR 174,5 Mio (Vj 168,53 / +3,5%), mit einem Rohmargensprung auf rund 70% im Q4 (Q1-Q3: 50,0%) durch die Autodesk-Umstellung von Wiederverkauf auf Provision.



Das EBIT lag mit ca. EUR 46,4 Mio (Vj 46,83) knapp unter Vorjahr, mit etwa EUR 30,6 Mio / +7,7% aus Software und etwa EUR 15,8 Mio / -14% aus dem Digitalisierungs-Segment, wo das Q4 noch profitabel, aber durch die Einmaleffekte der Systemumstellungen weit unter Vorjahr hereinkam.



Der Konzern-Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg dagegen auf ca. EUR 29,9 Mio (Vj 28,87 / +3,6%) bzw. 177 Cent (Vj 172) pro Aktie. Das absolute 2024er-Highlight war der operative Cashflow mit einem neuen Rekordwert von ca. EUR 60 Mio / +19% bzw. 355 Cent (Vj 302) je Aktie.



Die MuM-Verwaltung wird der Hauptversammlung am 8. Mai 2025 einen Dividendenvorschlag von 185 Cent (Vj 165 / +12%) unterbreiten.



CFO Markus Pech und Chairman Adi Drotleff blicken insgesamt positiv auf ein herausforderndes Jahr zurück: "MuM hat 2024 mit den hohen Investitionen in interne Systeme und das neue Autodesk-Modell sowie mit Software-Entwicklungskosten von rund EUR 26 Mio eine sehr gute Basis für die Zukunft gelegt. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass sich unser nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Jahren fortsetzen lässt."



Für 2025 rechnen sie mit ausklingenden Bremseffekten aus den Systemumstellungen und erwarten ein Wachstum von +9-18% bei EBIT bzw. EPS sowie eine Erhöhung der Dividende um +20-30 Cent. Für 2026 wird dann wieder mit einem kräftigeren EBIT/EPS-Wachstum von +13-25% gerechnet und +25-40 Cent mehr Dividende eingeplant.



Hinweis: Die testierten Ergebnisse für 2024, die am 13.3.2025 veröffentlicht werden, können von den hier genannten vorläufigen Zahlen abweichen.





11.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com