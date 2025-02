"World Robotics R&D Programs" veröffentlicht

Volkswirtschaften in aller Welt investieren in Robotik, um Industrie und Gesellschaft zu unterstützen. Die staatlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramme (F&E) verfolgen allerdings ganz unterschiedliche Strategien: Die International Federation of Robotics analysiert mit dem Report "World Robotics R&D Programs 2025" offizielle Förderprogramme in Asien, Europa und Amerika.

"Die vierte Auflage des Reports "World-Robotics-R&D-Programs" berichtet über die jüngsten Entwicklungen in den Förderprogrammen, inklusive der Aktualisierungen für 2024", sagt Prof. Dr. Jong-Oh Park, stellvertretender Vorsitzender des IFR-Forschungsausschusses und Mitglied des Executive Boards. "Wir haben insgesamt 13 Länder analysiert, wobei Singapur und Kanada zum ersten Mal in dieser Publikation ausführlich vorgestellt werden."

Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Überblick: China, Japan, Korea, EU, Deutschland, USA

In China läuft der "14th Five-Year Plan" für die Entwicklung der Roboterindustrie noch bis Ende 2025. Das Programm konzentriert sich auf die Förderung von Innovationen. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hatte den Startschuss im Dezember 2021 gegeben. Ziel ist es, China zu einer weltweit führenden Nation im Bereich der Robotertechnologie und der industriellen Entwicklung zu machen.

In Japan zielt die "New Robot Strategy" darauf ab, das Land zum weltweit führenden Zentrum für Roboterinnovationen zu machen. Zu den Schlüsselsektoren gehören unverändert das verarbeitende Gewerbe, Pflege und Medizin sowie die Landwirtschaft. Das 2020 ins Leben gerufene "Moonshot Research and Development Program" wird bis 2050 laufen und mit einem Budget von 440 Millionen US-Dollar (25 Milliarden JPY) ausgestattet sein.

Laut des statistischen IFR-Jahrbuches "World Robotics" ist Japan der weltweit führende Hersteller von Industrierobotern. Bei der Roboterdichte rangiert das Land mit 419 Einheiten pro 10.000 Arbeitern weltweit auf dem fünften Platz.

Die Regierung in Südkorea kündigte im Januar 2024 den "4th Basic Plan on Intelligent Robots" mit einer Fördersumme von 128 Millionen USD (180 Milliarden KRW) und einer Laufzeit bis 2028 an. Der Plan zielt darauf ab, die Robotik als Kernindustrie der vierten industriellen Revolution zu entwickeln sowie Innovationen in der Fertigung und im Dienstleistungssektor zu fördern.

Das statistische Jahrbuch "World Robotics" der IFR führt Korea mit 1.012 Robotern pro 10.000 Beschäftigte als weltweiten Spitzenreiter beim Einsatz von Industrierobotern auf. Die Roboterdichte hat sich seit 2018 jedes Jahr um durchschnittlich 5 erhöht.

"Horizon Europe" ist mit einem Budget von 100 Milliarden USD (95,5 Milliarden EUR) und einer Laufzeit bis 2027 das wichtigste Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der EU. Die wichtigsten Ziele sind: Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der EU sowie Förderung der Innovationskapazität und Wettbewerbsfähigkeit. Für das auf Robotik bezogene Arbeitsprogramm 2023 bis 2025 stellt die Europäische Kommission insgesamt 183,5 Millionen USD (174 Millionen EUR) bereit.

Die Europäische Union hat laut IFR-Statistik "World Robotics" eine Roboterdichte von 219 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte. Deutschland, Schweden, Dänemark und Slowenien zählen dabei zu den Top-10 automatisierten Volkswirtschaften weltweit.

Die deutsche Hightech-Strategie 2025 (HTS) hat mit einem Gesamtbudget von 369,2 Millionen USD (350 Millionen EUR) eine Laufzeit bis 2026. Der "Aktionsplan Robotikforschung" soll die Vernetzung von Forschungszentren als Robotics Institute Germany" (RIG) unterstützen, Fachkräfte fördern und Robotik-Forschungsergebnisse in die Anwendung bringen. Deutschland ist laut "World Robotics" Statistik der größte Robotermarkt in Europa die Roboterdichte liegt mit 429 Robotern pro 10.000 Beschäftigten weltweit an vierter Stelle.

In den USA gehören zu den öffentlichen Förderprogrammen im Bereich Robotik in erster Linie die Grundlagenforschung zu intelligenten Robotern und autonomen Systemen der National Science Foundation (NSF), die Weltraumrobotik der NASA und das Programm "Military Robotics and Autonomous Vehicles" des Verteidigungsministeriums (DoD).

Im internationalen Vergleich rangieren die USA laut IFR-Statistik "World Robotics" mit einer Roboterdichte von 295 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte weltweit auf Rang 10. Bei den jährlichen Installationen von Industrierobotern liegen die USA weltweit auf dem 3. Platz.

