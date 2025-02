Die Aktie von Philip Morris ist in der vergangenen Woche um mehr als +10% nach oben geschossen und auf ein neues Rekordhoch geklettert. Grund waren die Zahlen, die der weltgrößte Tabakkonzern vor Marktbeginn vorgelegt hat. Fielen diese wirklich so gut aus? Und ist die Aktie auf dem Niveau immer noch einen Kauf wert? Erwartungen übertroffen Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Erlöse um 7,3% auf 9,71 Milliarden US$ und übertraf damit die Schätzungen ...

