FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert bei 1,03 US-Dollar gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt zu 1,0304 Dollar gehandelt.

Am Devisenmarkt gab es vorerst keine nennenswerte Reaktion auf Zölle, die US-Präsident Donald Trump in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht hat. Der Republikaner unterzeichnete dazu zwei Anordnungen.

Offenbar habe das Thema der Zölle aus Marktsicht einiges von seinem Schrecken verloren hat, heißt es in einer Analyse von Experten der Dekabank. Dies gelte "zumindest so lange Trump pragmatisch agiert und Deals anbietet". Allerdings zeige ein dynamischer Anstieg des Goldpreises, dass trotz der vermeintlichen Ruhe am Devisenmarkt die Furcht vor Verwerfungen an den Finanzmärkten zunehme.

Im weiteren Handelsverlauf wird eher nicht mit größeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürfte sich das Interesse der Investoren auf einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress richten.

Analysten vom Bankhaus Metzler erwarten von der Powell-Anhörung allerdings wenig Überraschendes. "Fragen zu den Implikationen möglicher Trump-Entscheidungen wird Powell vermutlich ausweichen."/jkr/mis