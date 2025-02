© Foto: DALL*E

Die Aktien von GameStop sind am Montag haussiert, nachdem CEO Ryan Cohen am Wochenende ein Bild mit Michael Saylor, dem Mitbegründer und Chairman von Strategy (ehemals MicroStrategy), gepostet hatte.Obwohl Ryan Cohen keine Erklärung zu dem Treffen abgab, sorgte das Foto auf X für Spekulationen in den sozialen Medien. Viele Anleger vermuten, dass GameStop eine Bitcoin-Initiative planen könnte. Michael Saylors Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) besitzt Bitcoin im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar und verfolgt eine aggressive Krypto-Investitionsstrategie. Da Saylor als einer der lautstärksten Bitcoin-Bullen gilt, halten viele es für wahrscheinlich, dass er und Cohen über die …