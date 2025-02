LTC-Kurs: Rallye geht mit weiteren 10 % Kursgewinn ungebremst weiter

Litecoin sorgt derzeit für Hype am Kryptomarkt: Nach einem beeindruckenden Wochenstart setzt der Altcoin seine Rallye weiter fort und verzeichnete innerhalb von 24 Stunden erneut einen Kursanstieg von über 10 %. Das überrascht viele Anleger, da LTC in den letzten Monaten eher durch stagnierende Kursbewegungen auffiel. Doch wie nachhaltig ist dieser Kursanstieg, und könnte Litecoin bald wieder an seine früheren Allzeithochs anknüpfen?

Litecoin ist heute wieder einer der Top-Performer am Markt

Überraschenderweise war der von vielen bereits abgeschriebene alte Altcoin LTC in den vergangenen Tagen immer wieder positiv in den Krypto-Schlagzeilen zu finden. Ausschlaggebend hierfür war die sehr gute Performance von LTC in der letzten Woche. In diesem kurzen Zeitraum ging es für den Preis nämlich über 20 % aufwärts, und heute wird LTC bereits wieder bei 126 $ gehandelt, nachdem er noch vor Kurzem deutlich unter 100 $ zurückgefallen war. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden konnte der Coin noch einmal zweistellig um 12 % zulegen.

Quelle: Coingecko.com

Dadurch steigerte sich die Marktkapitalisierung ebenfalls auf 9,5 Milliarden $, und das Handelsvolumen liegt bei 1,6 Milliarden $. Damit kletterte LTC allein seit gestern um drei Plätze im Krypto-Ranking nach Marktkapitalisierung und belegt heute Rang 16. Vorangegangen waren für LTC in den letzten Monaten bereits zwei massive Rallyes, die den Wert jeweils auf über 140 $ steigen ließen. Nun scheint LTC mit dem jüngsten Aufschwung drauf und dran zu sein, an diese letzten Rallyes anzuknüpfen und sie möglicherweise noch zu übertrumpfen. Doch kann das bereits in den kommenden Monaten passieren? Und was ist überhaupt der Katalysator für den jüngsten massiven Kursanstieg?

Litecoin-Rallye dank ETF-Approval?

Die aktuell sehr positive Kursentwicklung von LTC ist höchstwahrscheinlich maßgeblich darauf zurückzuführen, dass mehrere führende Finanzinstitute ihre eigenen Spot-ETFs für Litecoin angemeldet haben. Einer von ihnen, nämlich der von Grayscale, wurde sogar bereits zur Prüfung von der SEC zugelassen. Das ist zwar noch keine finale Genehmigung, jedoch ein erster wichtiger Schritt, an dem bisher alle Vorschläge für Altcoin-ETFs gescheitert waren.

NEW: @EricBalchunas and I took a look at the filings for spot crypto ETFs. We're putting out relatively high odds of approval across the board. Mainly focused on Litecoin, Solana, XRP, and Dogecoin for now.



Here's the table with the odds and some other details: pic.twitter.com/xaXaNXLb0M - James Seyffart (@JSeyff) February 10, 2025

Zudem haben die Analysten James Seyffart und Eric Balchunas kürzlich die bisherigen Anträge für verschiedene Spot-Krypto-ETFs analysiert. Beide kamen zu dem Schluss, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung der ETFs gibt. In ihrer Analyse schneidet die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung von Litecoin-ETFs am besten ab. Sie beziffern die Chance auf eine Zulassung auf etwa 90 %.

Sollte ein solcher Spot-ETF tatsächlich genehmigt werden, würde das die Nachfrage nach LTC massiv erhöhen und könnte zu einem deutlichen Anstieg des Kurses führen. So könnten vielleicht auch frühere Kursniveaus, die Litecoin in den letzten Bullenmärkten von über 400 $ erreicht hat, wieder in greifbare Nähe rücken. Trotz allem ist LTC bereits eine ältere Kryptowährung, und aufgrund der immer weiter steigenden Konkurrenz im Krypto-Markt interessieren sich viele Anleger heute eher für kleinere Investitionsalternativen wie beispielsweise den Coin SOLX.

Junge Coins wie SOLX stehen heute bei vielen Anlegern ebenfalls hoch im Kurs

Da sich das dahinterstehende Projekt Solaxy noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, wird der Coin bislang nicht an offiziellen Krypto-Börsen gehandelt. Stattdessen können interessierte Anleger SOLX ausschließlich über die offizielle Website und das dort integrierte Presale-Widget erwerben.

Dort wird SOLX zu einem rabattierten Festpreis von 0,00163 $ verkauft. Trotz des frühen Stadiums konnte das Projekt bereits fast 20 Millionen $ an Kapital raisen. Ein zusätzlicher Anreiz für Investoren ist zudem die Möglichkeit, die im Presale erworbenen Coins für eine jährliche Rendite von bis zu über 200 % zu staken, was das Potenzial für langfristige Gewinne zusätzlich erhöht.

Quelle: Solaxy.io

Doch nicht nur die attraktiven finanziellen Aussichten machen SOLX interessant. Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung einer der ersten Layer-2-Lösungen für Solana. Obwohl Solana als leistungsstarke Blockchain bekannt ist, kämpft das Netzwerk immer wieder mit Problemen wie Netzwerküberlastungen und fehlgeschlagenen Transaktionen. Solaxy will hier Abhilfe schaffen, indem es Transaktionen auf seine Layer-2-Plattform auslagert und damit die Effizienz und Skalierbarkeit des Solana-Netzwerks verbessert.

Angesichts dieser Utility blicken viele Anleger interessiert auf die weitere Entwicklung von Solaxy und seinem Coin SOLX und erwarten gespannt das bald nach dem Ende des Presales erfolgende Börsenlisting des Coins.

