Krypto News: Ethereum wird in Sachen Revenue weiter von Solana abgehängt

Während Ethereum nach wie vor als führende Smart-Contract-Plattform gilt, holt Solana in entscheidenden Bereichen rasant auf und überholt ETH inzwischen sogar bei den Einnahmen. Neue Daten zeigen, dass Solana nicht nur in puncto Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionsgebühren überzeugt, sondern auch in der Wirtschaftlichkeit deutlich Boden gutmacht.

Daten von DeFiLlama zeigen hohe Revenue von Solana-Blockchain auf

Solana hat sich in den letzten Monaten und Jahren mehr und mehr zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für das Ethereum-Netzwerk etabliert und in Sachen Marktkapitalisierung im Vergleich zu ETH in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt. So verfügt der Coin SOL inzwischen über fast ein Drittel der Marktkapitalisierung von ETH. Gleichzeitig scheint Ethereum bereits in Sachen Revenue, also Gewinn, deutlich von Solana abgehängt worden zu sein, wie neueste Daten zeigen.

Zwar steht das Total Value Locked von SOL derzeit noch bei unter 10 Milliarden Dollar, während es bei Ethereum inzwischen bereits über 74 Milliarden Dollar sind. Allerdings hat Solana allein innerhalb der letzten 24 Stunden 3,94 Millionen Dollar an Fees generiert, während es bei ETH lediglich 823.000 Dollar waren. Das ist vor allem beachtlich, da bei ETH häufig deutlich höhere Transaktionskosten anfallen als bei SOL.

Die Revenue der Solana-Blockchain lag in denselben 24 Stunden immerhin bei 1,97 Millionen Dollar, während sie bei ETH nur bei 324.000 Dollar lag. Noch deutlicher wird der Unterschied beim App Revenue: Das lag bei SOL in den letzten 24 Stunden bei 8,4 Millionen Dollar, während es bei ETH nur bei circa 875.000 Dollar lag.

Daten von DeFiLlama zeigen also, dass Solana zumindest in der Wirtschaftlichkeit inzwischen sogar schon vor Ethereum zu liegen scheint. Natürlich ist ETH für viele Entwickler nach wie vor die präferierte Plattform und immer noch der etabliertere Player am Markt, aber die Statistiken geben schon einmal deutlichen Aufschluss darüber, wo es für SOL in den kommenden Jahren noch hingehen könnte.

Könnte auch SOL von dieser Entwicklung profitieren?

Kurstechnisch erlebte Solana in den letzten Monaten eine regelrechte Achterbahnfahrt. Bereits im Jahr 2024 hatte es mehrere Rallies auf deutlich über 200 Dollar und bis zu 260 Dollar für SOL gegeben. Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Solana-Rallye jedoch einen Tag vor Donald Trumps Amtsantritt als neuer Präsident der USA. Damals schoss SOL auf einen Kurs von bis zu 294 Dollar in die Höhe. Ausgelöst wurde die Rallye hauptsächlich dadurch, dass Donald Trumps eigener Meme-Coin TRUMP seinen Launch hatte und dieser wiederum auf der Solana-Blockchain aufbaut.

Das führte auch bei Solana zu einer extrem erhöhten Nachfrage und katapultierte den Coin auf ein neues Allzeithoch. Seitdem ging es jedoch sowohl für TRUMP als auch für SOL wieder deutlich abwärts, und heute wird SOL bereits nur noch bei 200 Dollar gehandelt. Vorausgegangen war sogar noch eine deutlich heftigere Korrektur, die den Wert von SOL zeitweise auf kaum mehr als 175 Dollar einbrechen ließ.

Sollte sich das Wachstum der Solana-Blockchain und die Nutzung der Utilities von Solana jedoch weiter fortsetzen, gehen viele Analysten davon aus, dass es für den Coin bis zum Jahresende bereits auf ein neues Allzeithoch und in den kommenden Jahren noch einmal um ein vielfaches aufwärtsgehen könnte. Davon könnten dann vor allem auch Coins profitieren, die auf Solana aufbauen und das Ökosystem sinnvoll ergänzen möchten. Ein gutes Beispiel hierfür ist unter anderem das neue Solana-Krypto-Projekt Solaxy.

SOLX als günstigere Investitionsoption ins Solana-Ökosystem?

SOLX präsentiert sich als vielversprechende Investitionsmöglichkeit für Anleger, die frühzeitig in ein aufstrebendes Projekt im Solana-Ökosystem einsteigen möchten. Der Coin befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase und ist somit nicht an Krypto-Börsen oder auf dem offenen Markt verfügbar. Interessierte Investoren können SOLX ausschließlich über die offizielle Website und das dort integrierte Presale-Widget zu einem rabattierten Preis von 0,00163 Dollar erwerben. Der Kaufprozess ist unkompliziert und sowohl mit Bankkarten als auch mit ETH, SOL und Co möglich.

In den vergangenen Wochen hat das Projekt bereits über 19 Millionen Dollar an Investitionen generieren können. Das hohe Interesse lässt sich vor allem auf zwei zentrale Faktoren zurückführen. Einerseits lockt das Projekt mit attraktiven Staking-Möglichkeiten, die jährliche Renditen von über 200 Prozent versprechen. Andererseits überzeugt Solaxy viele Anleger durch seine geplante Funktion als Layer-2-Lösung für Solana. Ziel des Projekts ist es, bestehende Herausforderungen der Solana-Blockchain, wie Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierungsprobleme, zu beheben, indem Transaktionen künftig auf Solaxy ausgelagert werden.

Zudem könnte Solaxy in Zukunft vor allem für Meme-Coin-Projekte attraktiv werden, die von den schnellen Transaktionszeiten und den niedrigen Gebühren der Solana-Blockchain profitieren möchten.

