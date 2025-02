Kreuztal (ots) -Schweppes macht Lust auf den Sommer - und das schon ab Mitte Februar! Mit dem neuen "Virgin Orange Spritz" erweitert die Marke ihre alkoholfreie Virgin-Range um eine besondere Erfrischung mit spritzig-herber Orange und feiner Kräuternote. Ob pur als erfrischende Limonade oder gemixt mit (alkoholfreiem) Sekt für einen perfekten Aperitif - Virgin Orange Spritz ist die ideale Erfrischung für jeden Anlass.Spritziger Zuwachs für die Schweppes Virgin-ReiheBereits seit 2022 überzeugt "Schweppes Virgin Mojito" als alkoholfreie Cocktail-Alternative mit dem Geschmack von Limette und Minze und hat sich mittlerweile als eine der Top-Sorten der Marke etabliert. Nun folgt mit Virgin Orange Spritz der Ausbau der Virgin-Range von Schweppes."Mit Virgin Orange Spritz bauen wir auf dem Erfolg unseres Virgin Mojito auf, das insbesondere bei jüngeren Verwender:innen sehr beliebt ist. Wir sind überzeugt, dass die spannende Kombination aus fruchtigem Orangen-Geschmack, feinherber Kräuternote und dem typischen Schweppes Prickeln genauso begeistert. Ob für das Picknick im Park, die Gartenparty oder einfach unterwegs - Virgin Orange Spritz bietet vielseitige Genussmomente für jeden Anlass," erklärt Tobias Liesenfeld, Leiter Marketing Schweppes Deutschland/Österreich.Stylisches Dosenformat für unterwegsZum Launch des Neuprodukts erweitert Schweppes auch sein Gebinde-Portfolio in Deutschland: Virgin Orange Spritz und Virgin Mojito sind erstmals im handlichen 0,33-Liter-Dosenformat erhältlich. Die stylischen, schlanken Dosen sind ideal für den Genuss unterwegs - ob ready-to-drink als pure Erfrischung oder als Mix zum einfachen "Aufgießen" mit (alkoholfreiem) Sekt oder Prosecco. Auch im Dosen-Design setzt Schweppes neue Impulse und unterstreicht so das Potenzial seiner Virgin-Reihe insbesondere bei jüngeren Zielgruppen.Neben der neuen Dose wird Virgin Orange Spritz auch in den bekannten 1,25-Liter-Einweg- und 1,0-Liter-Mehrwegflaschen deutschlandweit erhältlich sein.Begleitet wird der Launch von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne über alle relevanten Klassik- sowie Digital-Kanäle. Der Fokus liegt dabei auf Aktivierungen während der Sommermonate, welche die neue Schweppes Erfrischung erlebbar machen.Über Schweppes Deutschland und ÖsterreichSchweppes ist die Nummer 1 der Bittergetränke in Deutschland und Österreich. Im Jahr 1783 perfektionierte Erfinder Jacob Schweppe das Verfahren zur industriellen Herstellung von Kohlensäure: Seitdem steht Schweppes für unverwechselbaren Premium-Geschmack und prickelnde Erfrischung. Ob beliebte Klassiker wie Indian Tonic und Ginger Ale oder Trendsetter wie Original Wild Berry, White Peach oder Pomegranate - die Sortenvielfalt von Schweppes bewährt sich zu jedem Verwendungsanlass als purer Genuss oder charaktervoller Mixing-Begleiter. Die beliebtesten Schweppes Sorten gibt es zudem als zuckerfreie Zero-Varianten. Die Marken- und Vertriebsrechte für Schweppes Deutschland und Österreich liegen bei der Krombacher Gruppe. Weitere Informationen: www.schweppes.dePressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72586/5968279