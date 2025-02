Vancouver, BC - 11. Februar 2025 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. ("Recharge" oder das "Unternehmen") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich, die Berufung von Herrn Lawrence Segerstrom, M.SC., M.B.A., Q.P., in das Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Segerstrom ist ein zweisprachiger professioneller Geologe mit mehr als 40 Jahren technischer, operativer und geschäftlicher Erfahrung, einschließlich Exploration, Bergbaugeologie und -betrieb, und 20 Jahren als leitender Angestellter in den Vereinigten Staaten, Indonesien, Chile und Mexiko. Zu seinen früheren Managementpositionen gehören der Posten des Chief Operating Officer von Paramount Gold and Silver Corp. in Mexiko und der des Managers of Geology des Grasberg Mining Districts für Freeport-McMoRan in Indonesien.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Recharge Resources, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Herrn Lawrence Segerstrom im Board von Recharge begrüßen zu dürfen. Da die neue US-Regierung der Versorgung des Landes mit einheimischer Energie Priorität einräumt, halten wir den Zeitpunkt für günstig, in inländische Bergbau-Projekte zu investieren, insbesondere in das ressourcenreiche Colorado-Plateau. Wir freuen uns darauf, mit den Stakeholdern an den vielversprechenden, vor uns liegenden Entwicklungen zu arbeiten, und laden alle ein, sich uns auf diesem nächsten Abschnitt der Reise von Recharge anzuschließen."

Herr Segerstrom war an mehreren Entdeckungen beteiligt, darunter die Leitung der Teams, die bei Paramount Gold & Silver (PZG) neue Ressourcen von mehr als 750.000 Unzen Gold und 60 Mio. Unzen Silber entdeckten und erschlossen, sowie bei Freeport neue Erzreserven von insgesamt 3,4 Mrd. Pfund Kupfer und 3,6 Mio. Unzen Gold. Herr Segerstrom hat einen Master of Science in Economic Geology von der University of Arizona und einen Master of Business Administration in Global Management und ist qualifizierter Sachverständiger gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101.

Lawrence Segerstrom erklärte: "Ich freue mich, als Direktor bei Recharge einzusteigen und die Überprüfung seiner Uranliegenschaften zu unterstützen. Angesichts der sich wandelnden Regierungspolitik ist das Unternehmen gut positioniert, Chancen zur Erkundung und Erschließung inländischer Uranvorkommen zu ergreifen. Beide politischen Parteien erkennen die Bedeutung der Förderung der 'Greenification'-Bemühungen der Nation durch die Priorisierung nachhaltiger Energieinitiativen an. Das Engagement von Präsident Donald Trump, die Genehmigungsverfahren zu straffen und die Investitionen in die Kernenergie zu erhöhen, stärkt die Aussichten für die Expansion von Recharge in strategisch günstig gelegene Uranprojekte in ganz Nordamerika weiter."

Das Unternehmen führt derzeit eine strategische Analyse mehrerer Uranprojekte durch, bei der sowohl historische Lagerstätten als auch neue Möglichkeiten in Wyoming, Utah, Colorado und New Mexico sowie im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan und den umliegenden Regionen Kanadas untersucht werden.

Im Januar 2025 erließ Präsident Donald Trump zwei Präsidialverordnungen zur Stärkung der heimischen Energieproduktion, die erhebliche Auswirkungen auf den Uransektor haben. Die Verordnung "Declaring a National Energy Emergency" hob die unzureichende Energieversorgung und -infrastruktur des Landes hervor und betonte die Notwendigkeit eines zuverlässigen und diversifizierten Energieportfolios zur Unterstützung der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit. Sie forderte die beschleunigte Identifizierung, Pachtung und Erschließung heimischer Energieressourcen, einschließlich Uran. Ergänzend dazu unterstrich der Erlass "Unleashing American Energy" die Bedeutung der Förderung von Energieexploration und -produktion auf Ländereien und Gewässern des Bundes. Er setzte sich dafür ein, die Vereinigten Staaten als führenden Produzenten und Verarbeiter kritischer Mineralien wie Uran zu etablieren, um Arbeitsplätze zu schaffen, Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Diese Richtlinien spiegeln das Engagement der Regierung wider, den Kernenergiesektor wiederzubeleben und die Energieunabhängigkeit zu verbessern.

Uranversorgungskrise in den USA: Steigende Nachfrage, begrenzte inländische Produktion und ein Vorstoß zur Energieunabhängigkeit

Die Vereinigten Staaten importieren derzeit jährlich etwa 40,5 Mio. Pfund (Mlbs) U3O8, wobei nur 2,1 Mlbs - etwa 5 % - von inländischen Lieferanten bezogen werden. Darüber hinaus führte die scheidende Regierung eine parteiübergreifende Gesetzgebung ein, die darauf abzielt, Uranimporte aus Russland zu verbieten, was die Notwendigkeit sicherer, einheimischer Lieferketten weiter unterstreicht. Da die weltweite Nachfrage nach Uran inzwischen die Fördermenge übersteigt und keine unmittelbaren Lösungen in Sicht sind, sind die Voraussetzungen für einen deutlichen Aufschwung der Uranförderung in den USA gegeben.[i]

Der derzeitige Anstieg der Urannachfrage ist auf die wachsende Wettbewerbsfähigkeit von Uran als Brennstoff für die Stromerzeugung zurückzuführen, das inzwischen mit fossil betriebenen Kraftwerken konkurriert. Aktuelle Schätzungen deuten darauf hin, dass die vorhandenen Uranreserven möglicherweise nicht ausreichen werden, um den Bedarf des heimischen Marktes in den kommenden Jahren zu decken. Bemerkenswert ist, dass dieser private Markt unabhängig von staatlichen Uranankäufen funktioniert, was auf eine starke, eigenständige Nachfrage nach Uran als unverzichtbare Energiequelle hindeutet.

Ein Schritt in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft

Als wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Energie hat Amazon in den in den USA ansässigen Kernenergieentwickler X-energy investiert und damit ein deutliches Bekenntnis zu kohlenstoffarmen Energielösungen für seine umfangreiche digitale Infrastruktur abgegeben. Diese Investition steht im Einklang mit einem breiteren Trend unter Technologiegiganten, die nach zuverlässigen, sauberen Energiequellen suchen. Google ist kürzlich in den Nuklearsektor eingestiegen und hat mehrere kleine modulare Reaktoren (SMRs) bei Kairos Power in Auftrag gegeben, während Microsoft einen 20-jährigen Stromvertrag mit dem Kernkraftwerk Three Mile Island abgeschlossen hat, der von der geplanten Wiederinbetriebnahme durch Constellation Energy abhängig ist. Diese strategischen Schritte unterstreichen den wachsenden Fokus der Technologiebranche auf die Kernenergie als entscheidende Komponente ihrer Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen und Uran konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

David C. Greenway

Tel.: +1 (236) 788-0643

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 (Quelle: Verbot der Einfuhr von Uranprodukten aus der Russischen Föderation - Außenministerium der Vereinigten Staaten)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78434Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78434&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7562304054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18989375-recharge-resources-erweitert-board-berufung-lawrence-segerstrom-ueberpruefung-uranprojekts-beaufsichtigen