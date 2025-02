Die Energieproduktion braucht neue Ansatzpunkte, um genügend sicheren Strom zu produzieren und um der CO2-Krise erfolgreich zu begegnen. Die kompakten Kernreaktoren, besonders die mit geschmolzenem Salz, könnten Ängste aus früheren Unfällen ausräumen. Sie versprechen eine flexible Energiequelle, die in der Industrie als auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann. Die Small Modular Reactors mit einer Kapazität von weniger als 300 Megawatt elektrischer Leistung können in Serienfertigung produziert ...

